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На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы - РИА Новости Крым, 22.05.2025
На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
Глава российского Следствия затребовал доклад по делу о противоправных действиях мигранта по отношению к восьмилетнему ребенку своей сожительницы в Краснодаре... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:25
2025-05-22T17:25
2025-05-22T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава российского Следствия затребовал доклад по делу о противоправных действиях мигранта по отношению к восьмилетнему ребенку своей сожительницы в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома России, о факте стало известно их сообщений в Telegram-канале.По данным ведомства, ребенок убежал из дома к своему отцу. Последний обратился в компетентные органы, но это не принесло результатов.Сейчас Следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в его ходе обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверкаИстязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили срокиВ Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, кубань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
В Краснодарском крае мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава российского Следствия затребовал доклад по делу о противоправных действиях мигранта по отношению к восьмилетнему ребенку своей сожительницы в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома России, о факте стало известно их сообщений в Telegram-канале.
"В апреле текущего года мужчина вынес мальчика на улицу без верхней одежды, после чего удерживал против воли в салоне автомобиля. Кроме того, на протяжении длительного времени малолетний подвергался избиениям со стороны матери", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ведомства, ребенок убежал из дома к своему отцу. Последний обратился в компетентные органы, но это не принесло результатов.
"До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - констатировали в Следоме.
Сейчас Следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в его ходе обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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