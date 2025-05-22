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На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы

На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы - РИА Новости Крым, 22.05.2025

На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы

Глава российского Следствия затребовал доклад по делу о противоправных действиях мигранта по отношению к восьмилетнему ребенку своей сожительницы в Краснодаре... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:25

2025-05-22T17:25

2025-05-22T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава российского Следствия затребовал доклад по делу о противоправных действиях мигранта по отношению к восьмилетнему ребенку своей сожительницы в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома России, о факте стало известно их сообщений в Telegram-канале.По данным ведомства, ребенок убежал из дома к своему отцу. Последний обратился в компетентные органы, но это не принесло результатов.Сейчас Следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в его ходе обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем мать жестоко обращается с детьми – начата проверкаИстязали малышей: в Севастополе двое сожителей получили срокиВ Судаке за насилие над ребенком осуждена сотрудница детского сада

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, кубань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)