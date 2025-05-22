https://crimea.ria.ru/20250522/massirovannyy-nalet-vne-zony-svo-sbity-485-bespilotnikov-vsu-za-dva-dnya-1146624824.html

Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня

Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня

В ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:29

2025-05-22T14:29

2025-05-22T15:01

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов, сообщили в Минобороны РФ.26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 беспилотников, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – шесть. Над Крымом и Черным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, сказано в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)