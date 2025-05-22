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Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня
Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня
В ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:29
2025-05-22T15:01
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов, сообщили в Минобороны РФ.26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 беспилотников, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – шесть. Над Крымом и Черным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, сказано в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный налет: вне зоны СВО сбиты 485 украинских дронов за два дня

485 беспилотников ВСУ сбиты вне зоны спецоперации за два дня

14:29 22.05.2025 (обновлено: 15:01 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В ходе отражения массированного налета беспилотников ВСУ с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны спецоперации сбиты 485 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая) вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сводке российского военного ведомства.

26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской. Кроме того, 15 аппаратов нейтрализованы над Рязанской областью, четыре над Липецкой, семь над Воронежской, три над Смоленской и два над Ростовской. Над Калужской областью ликвидированы 13 беспилотников, над Тульской – 20, Московской – 63, Владимирской – шесть. Над Крымом и Черным морем уничтожены три беспилотника, а также восемь на маршрутах пролета.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение цеху ремонта самолетов, предприятию оборонной промышленности Украины, объектам инфраструктуры военного аэродрома, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, сказано в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.
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Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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