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Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны
Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны
Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T07:52
2025-05-22T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.35 беспилотников ликвидированы над территорией Московского региона, 14 – над Орловской областью, 12 – над Курской, 11 – над Белгородской, десять – над Тульской, девять – над Калужской, семь – над Воронежской, по три беспилотника уничтожены над Липецкой и Смоленской областями, один – над Брянской, перечислили в Минобороны РФ.Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь. В Туле один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома. Обломки дрона с взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, московская область, орловская область, курская область, белгородская область, тульская область, калужская область, воронежская область, липецкая область, смоленская область, брянская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны

При массированной атаке на регионы России уничтожены и перехвачены более 100 дронов ВСУ

07:52 22.05.2025 (обновлено: 08:07 22.05.2025)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
35 беспилотников ликвидированы над территорией Московского региона, 14 – над Орловской областью, 12 – над Курской, 11 – над Белгородской, десять – над Тульской, девять – над Калужской, семь – над Воронежской, по три беспилотника уничтожены над Липецкой и Смоленской областями, один – над Брянской, перечислили в Минобороны РФ.
Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь. В Туле один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома. Обломки дрона с взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса.
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