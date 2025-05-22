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Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны

Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны

Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T07:52

2025-05-22T07:52

2025-05-22T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.35 беспилотников ликвидированы над территорией Московского региона, 14 – над Орловской областью, 12 – над Курской, 11 – над Белгородской, десять – над Тульской, девять – над Калужской, семь – над Воронежской, по три беспилотника уничтожены над Липецкой и Смоленской областями, один – над Брянской, перечислили в Минобороны РФ.Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь. В Туле один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома. Обломки дрона с взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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