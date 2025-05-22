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Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь
Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь
Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T06:01
2025-05-22T06:18
москва
сергей собянин
новости
пво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Около двух часов ночи российские военные сбили один беспилотник, около трех часов – еще четыре. В половине четвертого утра ПВО Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. Около четырех часов утра российские военные уничтожили четыре украинских дрона, пытавшихся атаковать столицу, около половины пятого был сбит еще один беспилотник. Еще пять вражеских дронов были уничтожены в начале шестого утра, в половине шестого российские военные отразили атаку еще трех украинских дрона, летевших к столице.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево, сообщили в Росавиации.Вооруженные формирования украинских боевиков в течение дня накануне пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, новости, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь

Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь – сбиты 26 дронов ВСУ

06:01 22.05.2025 (обновлено: 06:18 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Около двух часов ночи российские военные сбили один беспилотник, около трех часов – еще четыре. В половине четвертого утра ПВО Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. Около четырех часов утра российские военные уничтожили четыре украинских дрона, пытавшихся атаковать столицу, около половины пятого был сбит еще один беспилотник. Еще пять вражеских дронов были уничтожены в начале шестого утра, в половине шестого российские военные отразили атаку еще трех украинских дрона, летевших к столице.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево, сообщили в Росавиации.
Вооруженные формирования украинских боевиков в течение дня накануне пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.
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МоскваСергей СобянинНовостиПВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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