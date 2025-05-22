https://crimea.ria.ru/20250522/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu-prodolzhalas-vsyu-noch-1146608475.html

Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь

Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Массированная атака беспилотников на Москву продолжалась всю ночь

Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T06:01

2025-05-22T06:01

2025-05-22T06:18

москва

сергей собянин

новости

пво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО всю ночь отражали атаку беспилотников на Москву, всего в течение ночи и раннего утра четверга были сбиты 26 вражеских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Около двух часов ночи российские военные сбили один беспилотник, около трех часов – еще четыре. В половине четвертого утра ПВО Минобороны РФ отразила атаку восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву. Около четырех часов утра российские военные уничтожили четыре украинских дрона, пытавшихся атаковать столицу, около половины пятого был сбит еще один беспилотник. Еще пять вражеских дронов были уничтожены в начале шестого утра, в половине шестого российские военные отразили атаку еще трех украинских дрона, летевших к столице.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково, Шереметьево, сообщили в Росавиации.Вооруженные формирования украинских боевиков в течение дня накануне пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, новости, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)