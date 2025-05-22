https://crimea.ria.ru/20250522/leto-vozvraschaetsya-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1146600006.html

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловят сухую и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T00:01

2025-05-22T00:01

2025-05-22T00:01

погода в крыму

погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловят сухую и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23.На побережье также ожидается сухая погода и переменная облачность. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...+14, днем потеплеет до +23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

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феодосия

евпатория

судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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