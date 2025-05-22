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Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловят сухую и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T00:01
2025-05-22T00:01
2025-05-22T00:01
погода в крыму
погода
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ялта
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феодосия
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловят сухую и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23.На побережье также ожидается сухая погода и переменная облачность. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...+14, днем потеплеет до +23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обусловят сухую и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13; днем +20…+25, в горах +13…+18", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23.
На побережье также ожидается сухая погода и переменная облачность. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...+14, днем потеплеет до +23.
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