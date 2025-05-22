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LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое

LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.05.2025

LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое

Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:02

2025-05-22T17:02

2025-05-22T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Чаплыгин-Пушкинское-Соколовское". Водитель LADA Priora выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погиб7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в КалмыкииВыросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем

кубань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дтп, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, краснодарский край