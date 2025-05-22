Рейтинг@Mail.ru
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250522/lada-vletela-v-kamaz-na-kubani--pogibli-troe-1146631471.html
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.05.2025
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:02
2025-05-22T17:02
новости
дтп
мвд по краснодарскому краю
происшествия
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146631588_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13e6a0a4d076550fae12acf2ef1771a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Чаплыгин-Пушкинское-Соколовское". Водитель LADA Priora выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погиб7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в КалмыкииВыросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146631588_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b6bcc662931c6fc3139583ffa9553d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дтп, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, краснодарский край
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое

МВД: три человека погибли и четверо пострадали в столкновении LADA с "КамАЗом" на Кубани

17:02 22.05.2025
 
© 23 МВДLADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
LADA влетела в КамАЗ на Кубани – погибли трое
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Чаплыгин-Пушкинское-Соколовское". Водитель LADA Priora выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".
"На месте ДТП погиб 26-летний водитель отечественного автомобиля и два пассажира 22 и 19 лет, еще двое 25-летних пассажиров пострадали. Молодые люди с различными травмами госпитализированы", - сообщили в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погиб
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
Выросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем
 
НовостиДТПМВД по Краснодарскому краюПроисшествияКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53Путин поручил создать программу восстановления пострадавшего приграничья
17:5147 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс
17:42Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки
17:25На Кубани мигрант издевался над восьмилетним сыном сожительницы
17:17Как идет строительство детского реабилитационного центра в Евпатории
17:02LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
16:51Пособия по беременности для студенток вырастут до 90 тысяч рублей
16:37Новым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
16:26На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделили миллиард рублей
16:15В Белогорском районе Крыма экс-чиновницу будут судить за взятки
16:10На Крымском мосту начала расти очередь
16:04В Крыму за год пропали более 300 детей
15:46ПВО сбила еще 4 летевших на Москву беспилотника
15:38Передавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпиона
15:28Новости СВО: в Минобороны озвучили жуткие цифры потерь ВСУ
15:13Симферополь остановился – в столице Крыма 7-балльные пробки
15:06За заслуги перед отечеством - Путин вручил орден Маргарите Симоньян
14:59Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану
14:44США выходят из переговоров по Украине – насколько вероятен этот сценарий
14:41Путин вручил Лаврову высшую награду России
Лента новостейМолния