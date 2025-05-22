https://crimea.ria.ru/20250522/lada-vletela-v-kamaz-na-kubani--pogibli-troe-1146631471.html
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое - РИА Новости Крым, 22.05.2025
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:02
2025-05-22T17:02
2025-05-22T17:02
новости
дтп
мвд по краснодарскому краю
происшествия
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146631588_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13e6a0a4d076550fae12acf2ef1771a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо пострадали в Гулькевичском районе Кубани в столкновении легкового авто с "КамАЗом", сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Чаплыгин-Пушкинское-Соколовское". Водитель LADA Priora выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погиб7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в КалмыкииВыросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146631588_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b6bcc662931c6fc3139583ffa9553d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, дтп, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, краснодарский край
LADA влетела в "КамАЗ" на Кубани – погибли трое
МВД: три человека погибли и четверо пострадали в столкновении LADA с "КамАЗом" на Кубани