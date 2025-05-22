https://crimea.ria.ru/20250522/kurortnyy-sezon-v-anape-sostoitsya--chernyshenko-1146636941.html

Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко

Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко

Летний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T18:15

2025-05-22T18:15

2025-05-22T18:31

дмитрий чернышенко

анапа

новости

отдых

разлив мазута

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Летний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам Чернышенко, ключевой мерой является отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Сроки перенесены с февраля - октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год. Также федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса оказывает помощь по оформлению кредитов и получению льготных микрозаймов, указал вице-премьер. "Вместе с тем, в этих районах на лето готовится большая событийная программа. Это гастрономические, спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели со своими бассейнами также будут работать и ждут отдыхающих", - добавил зампредседателя правительства РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250522/krym-voshel-v-top-3-pravleniy-dlya-otdykha-u-rossiyan-1146637249.html

анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, анапа, новости, отдых, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, правительство россии