https://crimea.ria.ru/20250522/kurortnyy-sezon-v-anape-sostoitsya--chernyshenko-1146636941.html
Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко
Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко
Летний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T18:15
2025-05-22T18:15
2025-05-22T18:31
дмитрий чернышенко
анапа
новости
отдых
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Летний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам Чернышенко, ключевой мерой является отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Сроки перенесены с февраля - октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год. Также федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса оказывает помощь по оформлению кредитов и получению льготных микрозаймов, указал вице-премьер. "Вместе с тем, в этих районах на лето готовится большая событийная программа. Это гастрономические, спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели со своими бассейнами также будут работать и ждут отдыхающих", - добавил зампредседателя правительства РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий чернышенко, анапа, новости, отдых, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, правительство россии
Курортный сезон в Анапе состоится – Чернышенко
Летний туристический сезон в Анапе состоится – вице-премьер Чернышенко
18:15 22.05.2025 (обновлено: 18:31 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Летний курортный сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"По ситуации в Анапе: несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района", - сказал он.
По словам Чернышенко, ключевой мерой является отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Сроки перенесены с февраля - октября на конец года. В зависимости от итогов летнего сезона будет принято решение о продлении отсрочки на 2026 год.
Также федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса оказывает помощь по оформлению кредитов и получению льготных микрозаймов, указал вице-премьер.
"Вместе с тем, в этих районах на лето готовится большая событийная программа. Это гастрономические, спортивные фестивали, посещение виноделен. Санатории и отели со своими бассейнами также будут работать и ждут отдыхающих", - добавил зампредседателя правительства РФ.
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