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Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру четверга
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру четверга
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру четверга продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T19:14
2025-05-22T19:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру четверга продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка на въезде в Крым начала скапливаться в 16:00. Тогда проезда ожидали 49 машин.Советы по подготовке к поездке и досмотруСамое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: актуальные данные к вечеру четверга

У Крымского моста сейчас очередь со стороны Тамани увеличилась до 92 авто

19:14 22.05.2025 (обновлено: 19:15 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом к вечеру четверга продолжает расти очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 92 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Пробка на въезде в Крым начала скапливаться в 16:00. Тогда проезда ожидали 49 машин.

Советы по подготовке к поездке и досмотру

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.
Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.
Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.
Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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