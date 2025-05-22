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Крым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян
Крым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Крым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян
Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет из года в год. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T18:23
2025-05-22T18:23
2025-05-22T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет из года в год. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%. Аналогичные цифры показывают Дагестан и Башкирия.По его словам, в целом внутренний туризм в России динамично развивается, ежегодно растет число поездок по стране. Только за прошлый год их было 90 млн – рост составит почти на 8%. Цель к 2030 году - достичь показателя в 140 млн, подчеркнул вице-премьер.Майские праздники показали большой рост туристического потока: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые разные, топ возглавило патриотическое направление, сообщал ранее директор и начальник АНО "Крымский туристский центр" Михаил Назаров и Любовь Колесник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курортный сезон в Анапе состоится – ЧернышенкоЗачем ехать в Крым - мнение звездыВ Коктебеле откроют пляж базы отдыха "Прибой"
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крым, дмитрий чернышенко, новости, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, россия, отдых, отдых в крыму
Крым вошел в топ-3 направлений для отдыха у россиян
Крым вошел в тройку популярных направлений для внутреннего туризма - Чернышенко
18:23 22.05.2025 (обновлено: 18:30 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для внутреннего туризма, спрос на который в целом по стране существенно растет из года в год. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Традиционно с мая по сентябрь ожидаем высокий спрос на путешествия… мы прогнозируем более 48 млн турпоездок – это еще +8% к прошлому году. Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан", - сказал Чернышенко.
Он подчеркнул, что число бронирований отелей в Крыму выросло по сравнению с прошлым годом на 50%. Аналогичные цифры показывают Дагестан и Башкирия.
По его словам, в целом внутренний туризм в России динамично развивается, ежегодно растет число поездок по стране. Только за прошлый год их было 90 млн – рост составит почти на 8%. Цель к 2030 году - достичь показателя в 140 млн, подчеркнул вице-премьер.
Майские праздники показали большой рост туристического потока
: число обращений в туристские центры увеличилось на 50-60%. И хотя запросы гостей были самые разные, топ возглавило патриотическое направление, сообщал ранее директор и начальник АНО "Крымский туристский центр" Михаил Назаров и Любовь Колесник.
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