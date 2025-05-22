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Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд
Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд
Скорый поезд "Таврия" Москва – Феодосия отправится в четверг в 17:45 в первый в этом году рейс из столицы России. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T11:42
2025-05-22T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Скорый поезд "Таврия" Москва – Феодосия отправится в четверг в 17:45 в первый в этом году рейс из столицы России. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик добавил, что из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55. Время выбрано так, чтобы пассажирам было удобно сесть на поезд после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд прибудет через сутки в 05:35.В этом году состав курсирует один раз в четыре дня. Поезд Москва – Феодосия проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л, рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажировОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в КрымЕвпатория попала в топ направлений для отдыха россиян в мае
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Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд

Из Москвы в Феодосию 22 мая запускают скорый поезд – перевозчик

11:42 22.05.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Москва – Феодосия
Поезд Москва – Феодосия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Скорый поезд "Таврия" Москва – Феодосия отправится в четверг в 17:45 в первый в этом году рейс из столицы России. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала столицы. Расписание составлено с учетом пожеланий отдыхающих. Поезд будет уходить из Москвы к вечеру и прибывать в Феодосию через день утром в 8:30, чтобы не терялись дни отпуска", – сообщили в компании.
Перевозчик добавил, что из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55. Время выбрано так, чтобы пассажирам было удобно сесть на поезд после выселения из отелей и санаториев. В Москву поезд прибудет через сутки в 05:35.
В этом году состав курсирует один раз в четыре дня. Поезд Москва – Феодосия проходит через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны классов 3Б и 3Э, а также купейные вагоны классов 2К и 2Л, рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.
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