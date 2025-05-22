Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУ
В Курской области ВСУ атаковали машину главы района - Хинштейн
© Telegram Александр ХинштейнГлава Беловского района Курской области Николай Волобуев
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке ВСУ на его автомобиль. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава Богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, глава района попадает под атаку ВСУ в четвертый раз. Ранее был контужен, когда развозил хлеб жителям района.
"Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим", - проинформировал врио губернатор.
Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ. В частности, массированный налет беспилотников отражали в ночь на четверг над Тульской областью – один из беспилотников врезался в многоквартирный дом, обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. Также вражеские дроны всю ночь пытались атаковать Москву.
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