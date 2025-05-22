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Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУ

Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУ

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке ВСУ на его автомобиль. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T09:21

2025-05-22T09:21

2025-05-22T09:21

александр хинштейн

новости

происшествия

курская область

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке ВСУ на его автомобиль. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его словам, глава района попадает под атаку ВСУ в четвертый раз. Ранее был контужен, когда развозил хлеб жителям района."Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим", - проинформировал врио губернатор.Десять регионов России подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на четверг – средства российской ПВО ликвидировали более 100 вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ. В частности, массированный налет беспилотников отражали в ночь на четверг над Тульской областью – один из беспилотников врезался в многоквартирный дом, обломки беспилотника с взрывчаткой упали в Туле возле физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. Также вражеские дроны всю ночь пытались атаковать Москву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось масштабное разминирование освобожденной Курской областиПутин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границыЖенщина погибла при сбросе взрывного устройства на дом в курском селе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, новости, происшествия, курская область, обстрелы всу