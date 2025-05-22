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Генерал Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутными войсками РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Генерал Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутными войсками РФ
Генерал Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутными войсками РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Генерал Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутными войсками РФ
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T06:35
2025-05-22T06:35
андрей мордвичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт, сообщает Минобороны РФ.Генерала армии Олега Салюкова, ранее командовавшего Сухопутными войсками, указом президента России Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совета безопасности.Андрей Мордвичев родился в 1976 году.В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба его назначили на должность заместителя командира корпуса.С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.Во время специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки.Удостоен звания Героя России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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андрей мордвичев, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, россия
Генерал Мордвичев вступил в должность главкома Сухопутными войсками РФ

Генерал Мордвичев вступил в должность главнокомандующего Сухопутными войсками России

06:35 22.05.2025
 
© Министерство обороны РФМинистр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками Андрею Мордвичеву
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками Андрею Мордвичеву
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов представил личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручил ему штандарт, сообщает Минобороны РФ.

"Генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности", – отметил министр обороны РФ.

Генерала армии Олега Салюкова, ранее командовавшего Сухопутными войсками, указом президента России Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совета безопасности.
Андрей Мордвичев родился в 1976 году.
В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба его назначили на должность заместителя командира корпуса.
С 2017 по 2019 год – начальник штаба, первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год – начальник штаба, первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.
С 2021 по 2022 год – командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год – заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.
Во время специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки.
Удостоен звания Героя России.
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Андрей МордвичевНовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФРоссия
 
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