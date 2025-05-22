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Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки

Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки

Часть абонентов Феодосии с вечера четверга более, чем на сутки останется без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:42

2025-05-22T17:42

2025-05-22T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Часть абонентов Феодосии с вечера четверга более, чем на сутки останется без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В частности, без воды в указанный период останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й, 2- 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, Третьего Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова,. Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадская, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циалковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Также водоснабжение в это в время отключат по проспекту Айвазовского и в одноименном переулке, по Адмиральскому бульвару, в переулках Фонтанном, Узком, Фурманова, Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Потемкина и Кирпичном тупике.Частично без воды останутся села Солнечное и Ближнее. Феодосийцам рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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