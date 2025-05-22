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Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки
Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки
Часть абонентов Феодосии с вечера четверга более, чем на сутки останется без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:42
2025-05-22T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Часть абонентов Феодосии с вечера четверга более, чем на сутки останется без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В частности, без воды в указанный период останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й, 2- 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, Третьего Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова,. Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадская, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циалковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.Также водоснабжение в это в время отключат по проспекту Айвазовского и в одноименном переулке, по Адмиральскому бульвару, в переулках Фонтанном, Узком, Фурманова, Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Потемкина и Кирпичном тупике.Частично без воды останутся села Солнечное и Ближнее. Феодосийцам рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализацииВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
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Феодосия на сутки останется без воды – адреса и сроки

"Вода Крыма": часть Феодосии с вечера четверга на сутки останется без воды

17:42 22.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Часть абонентов Феодосии с вечера четверга более, чем на сутки останется без воды из-за работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".

"С 23 часов 22 мая ориентировочно до 3 часов 23 мая в связи с ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Полное восстановление водоснабжения ожидаем ориентировочно до 12 часов 23 мая", - сообщили на предприятии.

В частности, без воды в указанный период останутся улицы Володарского, Краснодарская, 1-й, 2- 3-й Щебетовский, Грина, Киевская, Челнокова, Боевая, Русская, Революционная, Вересаева, Советская, Куйбышева, Карла Маркса, Пушкина, Мокроуса, Обуховой, Семашко, Третьего Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земская, Украинская, Симферопольское шоссе, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Десантников, Победы, 1 Мая, Стамова, Свердлова,. Г. Горбачева, Федько, Свободы, Октябрьская, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Караимская, Морская, Ленина, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадская, Очаковская, Гоголя, Чехова, Борисова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Горького, Циалковского, Корабельная, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная.
Также водоснабжение в это в время отключат по проспекту Айвазовского и в одноименном переулке, по Адмиральскому бульвару, в переулках Фонтанном, Узком, Фурманова, Воинском, Славянском, Беломорском, Пономаревой, Мопровском, Андреевском, Конечном, Димитрова, Пролетарском, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Потемкина и Кирпичном тупике.
Частично без воды останутся села Солнечное и Ближнее. Феодосийцам рекомендует иметь запас воды на время проведения работ.
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