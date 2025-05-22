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Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии
Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии
Европейский парламент утвердил введение новых повышенных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T13:03
2025-05-22T13:03
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европейский союз (ес)
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сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Европейский парламент утвердил введение новых повышенных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.За это решение проголосовали 411 депутатов, против высказались 100, еще 78 воздержались.Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет. Как отметили в Европарламенте, к 2028 году пошлины вырастут до 430 евро за тонну.Повышенные пошлины будут распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.При этом пошлины Евросоюза на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из РФ не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества.Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере.При этом европейские сельхозтоваропроизводители заявили, что введение новых пошлин приведут к резкому росту цен на продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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европарламент , новости, европа, европейский союз (ес), пошлина, сельское хозяйство, россия, белоруссия
Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии

Европарламент утвердил новые заградительные пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии

13:03 22.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Европейский парламент утвердил введение новых повышенных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.
За это решение проголосовали 411 депутатов, против высказались 100, еще 78 воздержались.
Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет. Как отметили в Европарламенте, к 2028 году пошлины вырастут до 430 евро за тонну.
Повышенные пошлины будут распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных.
При этом пошлины Евросоюза на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из РФ не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере.
При этом европейские сельхозтоваропроизводители заявили, что введение новых пошлин приведут к резкому росту цен на продукцию.
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ЕвропарламентНовостиЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)ПошлинаСельское хозяйствоРоссияБелоруссия
 
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