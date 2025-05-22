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Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России
Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России
Вечером в среду 77 украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T00:38
2025-05-22T00:40
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду 77 украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены над регионами России, сообщило Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Курской области, 14 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Московского региона, восемь – над территорией Орловской области, два – над территорией Калужской области, по одному БПЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, в течение предыдущей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250521/nad-krymom-sbit-bespilotnik-1146607630.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России

Уничтожены и перехвачены еще 77 украинских БПЛА над регионами России

00:38 22.05.2025 (обновлено: 00:40 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду 77 украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены над регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Курской области, 14 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Московского региона, восемь – над территорией Орловской области, два – над территорией Калужской области, по одному БПЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в течение предыдущей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.
Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.
Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
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ПВО
Вчера, 22:40
Над Крымом сбит беспилотник
 
Министерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовости
 
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