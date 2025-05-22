https://crimea.ria.ru/20250522/esche-77-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-regionami-rossii-1146608175.html

Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России

Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Еще 77 украинских дронов сбиты над регионами России

Вечером в среду 77 украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены над регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T00:38

2025-05-22T00:38

2025-05-22T00:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Вечером в среду 77 украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены над регионами России, сообщило Минобороны РФ."Двадцать первого мая с 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА – над территорией Курской области, 14 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Московского региона, восемь – над территорией Орловской области, два – над территорией Калужской области, по одному БПЛА сбито над территориями Рязанской и Тульской областей", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, в течение предыдущей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости