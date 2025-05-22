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Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух

Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух

Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:08

2025-05-22T14:08

2025-05-22T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное время еще впереди. В этом году Крым традиционно предлагает самое чистое море, самый целебный воздух и саму вкусную черноморскую кухню.А еще Крым летом – это шум прибоя, цветущие лавандовые поля и запах разнотравья, падающие звезды и загадывание желаний, местное мороженое и воспоминания из детства… причин провести отпуск на полуострове множество. Раньше своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делилась заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. Продолжаем интересоваться мнением звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять причин приехать в Крым - инфографикаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомЛев Лещенко про Крым: "Земля обетованная для всех"

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья авербух, крым, видео, мнения