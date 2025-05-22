Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух
Илья Авербух назвал главные причины ехать в Крым – видео
© РИА Новости КрымЗаслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное время еще впереди. В этом году Крым традиционно предлагает самое чистое море, самый целебный воздух и саму вкусную черноморскую кухню.
А еще Крым летом – это шум прибоя, цветущие лавандовые поля и запах разнотравья, падающие звезды и загадывание желаний, местное мороженое и воспоминания из детства… причин провести отпуск на полуострове множество. Раньше своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делилась заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. Продолжаем интересоваться мнением звезд.
"Ехать необходимо! Для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы увидеть ту красоту, которую дарит эта фантастическая земля", – эти и другие причины выбрать Крым местом летнего отдыха РИА Новости Крым перечислил заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух.
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