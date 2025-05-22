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Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух
Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух
Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:08
2025-05-22T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное время еще впереди. В этом году Крым традиционно предлагает самое чистое море, самый целебный воздух и саму вкусную черноморскую кухню.А еще Крым летом – это шум прибоя, цветущие лавандовые поля и запах разнотравья, падающие звезды и загадывание желаний, местное мороженое и воспоминания из детства… причин провести отпуск на полуострове множество. Раньше своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делилась заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. Продолжаем интересоваться мнением звезд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять причин приехать в Крым - инфографикаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомЛев Лещенко про Крым: "Земля обетованная для всех"
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илья авербух, крым, видео, мнения
Ехать в Крым необходимо – Илья Авербух

Илья Авербух назвал главные причины ехать в Крым – видео

14:08 22.05.2025
 
© РИА Новости КрымЗаслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Севастополе
Заслуженный мастер спора РФ Илья Авербух на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ровно десять дней остается до официального старта курортного сезона в Крыму. Уже сейчас гостеприимный полуостров встречает первых гостей, но основное курортное время еще впереди. В этом году Крым традиционно предлагает самое чистое море, самый целебный воздух и саму вкусную черноморскую кухню.
А еще Крым летом – это шум прибоя, цветущие лавандовые поля и запах разнотравья, падающие звезды и загадывание желаний, местное мороженое и воспоминания из детства… причин провести отпуск на полуострове множество. Раньше своим мнением о самых главных преимуществах крымского отдыха с РИА Новости Крым делилась заслуженная артистка РФ, певица Алена Свиридова. Продолжаем интересоваться мнением звезд.

"Ехать необходимо! Для того, чтобы зарядиться энергией, для того, чтобы увидеть ту красоту, которую дарит эта фантастическая земля", – эти и другие причины выбрать Крым местом летнего отдыха РИА Новости Крым перечислил заслуженный мастер спорта России, фигурист Илья Авербух.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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