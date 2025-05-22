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Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ

Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ

В Тверской области задержаны двое несовершеннолетних местных жителей, которые по заданию Киева готовили теракт на военном объекте в День Победы. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T10:05

2025-05-22T10:05

2025-05-22T10:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

тверская область

8 марта

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Тверской области задержаны двое несовершеннолетних местных жителей, которые по заданию Киева готовили теракт на военном объекте в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Злоумышленники через мессенджер получили сведения о месте хранения уже изготовленных зажигательных устройств. При этом старший из них сам дополнительно изготовил аналогичные устройства с целью совершения теракта.Как уточнили в центре общественных связей ФСБ России, осуществить теракт они планировали во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Подростков задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участие в террористической организации.Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали девятерых человек, в том числе восьмерых подростков, которые планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы Искал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд

тверская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области 2025-05-22T10:05 true PT1M21S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), тверская область, 8 марта, день победы, видео, видео