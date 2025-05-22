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Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ
Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ
В Тверской области задержаны двое несовершеннолетних местных жителей, которые по заданию Киева готовили теракт на военном объекте в День Победы. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T10:05
2025-05-22T10:05
2025-05-22T10:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
тверская область
8 марта
день победы
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Тверской области задержаны двое несовершеннолетних местных жителей, которые по заданию Киева готовили теракт на военном объекте в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Злоумышленники через мессенджер получили сведения о месте хранения уже изготовленных зажигательных устройств. При этом старший из них сам дополнительно изготовил аналогичные устройства с целью совершения теракта.Как уточнили в центре общественных связей ФСБ России, осуществить теракт они планировали во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Подростков задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участие в террористической организации.Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали девятерых человек, в том числе восьмерых подростков, которые планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии На Красной Площади пресекли теракты во время перемирия на День Победы Искал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора
ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области
2025-05-22T10:05
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PT1M21S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), тверская область, 8 марта, день победы, видео, видео
Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ
ФСБ задержала двух подростков в Тверской области за подготовку терактов в День Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Тверской области задержаны двое несовершеннолетних местных жителей, которые по заданию Киева готовили теракт на военном объекте в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Двое несовершеннолетних жителей Тверской области, получив посредством мессенджера соответствующие указания от украинских кураторов, планировали в преддверии празднования Дня Победы совершить террористический акт путем поджога одного из зданий Министерства обороны РФ в городе Вышний Волочек", - говорится в сообщении.
Злоумышленники через мессенджер получили сведения о месте хранения уже изготовленных зажигательных устройств. При этом старший из них сам дополнительно изготовил аналогичные устройства с целью совершения теракта.
Как уточнили в центре общественных связей ФСБ России, осуществить теракт они планировали во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Подростков задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и участие в террористической организации.
Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали девятерых человек
, в том числе восьмерых подростков, которые планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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