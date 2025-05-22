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Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль
Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль
Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:14
2025-05-22T14:24
дмитрий песков
кремль
бизнес
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, какие-то зарубежные компании уходили, но при этом выполняли свои обязательства, в первую очередь социальные. А другие ушли "абсолютно хамски", отказавшись от трудовых коллективов, бросив свои сектора экономики.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Позже лидер РФ добавил, что возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:McDonald's хочет снова вернуться в РоссиюВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в РоссиюЧто последует за признанием Крыма – прогноз Константинова
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дмитрий песков, кремль, бизнес, новости, россия
Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль

Для покинувших Россию иностранных компаний будет применяться особый режим - Кремль

14:14 22.05.2025 (обновлено: 14:24 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, какие-то зарубежные компании уходили, но при этом выполняли свои обязательства, в первую очередь социальные. А другие ушли "абсолютно хамски", отказавшись от трудовых коллективов, бросив свои сектора экономики.
"Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться", – цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.
Позже лидер РФ добавил, что возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения.
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