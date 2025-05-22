Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль
Для покинувших Россию иностранных компаний будет применяться особый режим - Кремль
14:14 22.05.2025 (обновлено: 14:24 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, какие-то зарубежные компании уходили, но при этом выполняли свои обязательства, в первую очередь социальные. А другие ушли "абсолютно хамски", отказавшись от трудовых коллективов, бросив свои сектора экономики.
"Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться", – цитирует Пескова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.
Позже лидер РФ добавил, что возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения.
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