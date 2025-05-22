https://crimea.ria.ru/20250522/dlya-pokinuvshikh-rossiyu-inostrannykh-kompaniy-vvedut-osobyy-rezhim---kreml-1146622299.html

Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль

Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Для покинувших Россию иностранных компаний введут особый режим - Кремль

Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:14

2025-05-22T14:14

2025-05-22T14:24

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Особый режим будет применяться для тех иностранных компаний, которые некрасиво покинули рынок России, но теперь планируют вернуться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, какие-то зарубежные компании уходили, но при этом выполняли свои обязательства, в первую очередь социальные. А другие ушли "абсолютно хамски", отказавшись от трудовых коллективов, бросив свои сектора экономики.Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года прекратили или сократили деятельность в РФ. Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Позже лидер РФ добавил, что возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ, не помогут даже извинения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:McDonald's хочет снова вернуться в РоссиюВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в РоссиюЧто последует за признанием Крыма – прогноз Константинова

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, бизнес, новости, россия