Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение
Киевский режим атакует Москву с целью оказать психологическое давление на РФ - эксперт
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается нанести удары по Москве с целью оказать психологическое давление на Россию и вызвать состояние нервозности в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.
"Это фактор психологического давления. В Киеве это все понимают и осуществляют именно такие атаки на самые болезненные точки – военные объекты, инфраструктуру, столичный регион, – чтобы вызвать наибольший резонанс и состояние нервозности", - сказал аналитик.
По его мнению, политической составляющей в этих атаках нет. Для руководства Украины террор давно, еще со времен "евромайдана", является рутинным средством, отметил Киреев.
"Такая у них система ценностей: если они могут осуществлять террор, они его осуществляют. Не думаю, что в этих атаках есть политическая составляющая", - добавил эксперт.
Вооруженные силы Украины второй день пытаются наносить удары беспилотниками по столичному региону РФ. Накануне над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 20 украинских беспилотников.
В течение ночи с 00:00 до 05:30 над столицей уничтожили еще 35 вражеских БПЛА.
Утром в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, летевших на Москву.
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