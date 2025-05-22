https://crimea.ria.ru/20250522/dlya-chego-vsu-atakuyut-moskvu--mnenie-1146614774.html

Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение

Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение

в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T11:55

2025-05-22T11:55

2025-05-22T11:42

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

мнения

москва

беспилотник (бпла, дрон)

россия

украина

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается нанести удары по Москве с целью оказать психологическое давление на Россию и вызвать состояние нервозности в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.По его мнению, политической составляющей в этих атаках нет. Для руководства Украины террор давно, еще со времен "евромайдана", является рутинным средством, отметил Киреев."Такая у них система ценностей: если они могут осуществлять террор, они его осуществляют. Не думаю, что в этих атаках есть политическая составляющая", - добавил эксперт.Вооруженные силы Украины второй день пытаются наносить удары беспилотниками по столичному региону РФ. Накануне над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 20 украинских беспилотников.В течение ночи с 00:00 до 05:30 над столицей уничтожили еще 35 вражеских БПЛА.Утром в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУВоздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом

москва

россия

украина

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владимир киреев, мнения, москва, беспилотник (бпла, дрон), россия, украина, атаки всу