Рейтинг@Mail.ru
Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250522/dlya-chego-vsu-atakuyut-moskvu--mnenie-1146614774.html
Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение
Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение
в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T11:55
2025-05-22T11:42
радио "спутник в крыму"
владимир киреев
мнения
москва
беспилотник (бпла, дрон)
россия
украина
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132446484_0:130:1368:900_1920x0_80_0_0_35dd16df4836fca3b0381e0b1e439c4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается нанести удары по Москве с целью оказать психологическое давление на Россию и вызвать состояние нервозности в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.По его мнению, политической составляющей в этих атаках нет. Для руководства Украины террор давно, еще со времен "евромайдана", является рутинным средством, отметил Киреев."Такая у них система ценностей: если они могут осуществлять террор, они его осуществляют. Не думаю, что в этих атаках есть политическая составляющая", - добавил эксперт.Вооруженные силы Украины второй день пытаются наносить удары беспилотниками по столичному региону РФ. Накануне над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 20 украинских беспилотников.В течение ночи с 00:00 до 05:30 над столицей уничтожили еще 35 вражеских БПЛА.Утром в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в ТулеУслуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУВоздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом
москва
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132446484_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4387fb3e75868d3d3c4d76edc62a1383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир киреев, мнения, москва, беспилотник (бпла, дрон), россия, украина, атаки всу
Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение

Киевский режим атакует Москву с целью оказать психологическое давление на РФ - эксперт

11:55 22.05.2025
 
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим пытается нанести удары по Москве с целью оказать психологическое давление на Россию и вызвать состояние нервозности в обществе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества, автор ТГ-канала "Эхо грядущей войны" Владимир Киреев.
"Это фактор психологического давления. В Киеве это все понимают и осуществляют именно такие атаки на самые болезненные точки – военные объекты, инфраструктуру, столичный регион, – чтобы вызвать наибольший резонанс и состояние нервозности", - сказал аналитик.
По его мнению, политической составляющей в этих атаках нет. Для руководства Украины террор давно, еще со времен "евромайдана", является рутинным средством, отметил Киреев.
"Такая у них система ценностей: если они могут осуществлять террор, они его осуществляют. Не думаю, что в этих атаках есть политическая составляющая", - добавил эксперт.
Вооруженные силы Украины второй день пытаются наносить удары беспилотниками по столичному региону РФ. Накануне над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 20 украинских беспилотников.
В течение ночи с 00:00 до 05:30 над столицей уничтожили еще 35 вражеских БПЛА.
Утром в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти украинских беспилотников, летевших на Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки дрона с взрывчаткой упали возле оздоровительного комплекса в Туле
Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ
Воздушную атаку отражают в Туле – дрон врезался в многокватирный дом
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КиреевМненияМоскваБеспилотник (БПЛА, дрон)РоссияУкраинаАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Трамп отклонил предложение Евросоюза по прекращению огня на Украине
11:55Для чего ВСУ атакуют Москву – мнение
11:42Из Москвы в Феодосию начинает курсировать скорый поезд
11:27У Зеленского поставили условие по дальнейшим переговорам с Россией
11:13Центр Симферополя остался без света
11:02В Севастополе торговали просроченной рыбой и икрой без документов
10:42ВСУ продолжают попытки ударить по Москве
10:36В Севастополе задержали девушку-наркокурьера – ей грозит 20 лет колонии
10:33Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО
10:27BMW "влетела" в грузовик на Кубани – водитель иномарки погиб
10:12Услуги связи ограничивают в Орловской области из-за атак ВСУ
10:05Двое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБ 1:21
09:38Кризис продолжится: американист оценил перспективы отношений США и Африки
09:21Глава района в Курской области ранен при атаке ВСУ
09:11Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов
09:00ПСБ в Крыму отменил комиссию за эквайринг для новых клиентов
08:48Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
08:28В Севастополе открывается XXXIV Международный кинофорум "Золотой Витязь"
08:11Ураган в Ялте – когда полностью устранят последствия
07:52Массированный налет дронов ВСУ на регионы РФ – подробности от Минобороны
Лента новостейМолния