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Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам

Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T20:27

2025-05-22T20:27

2025-05-22T20:12

южный окружной военный суд

национализм

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, осужденный в сентябре 2024 года добровольно вступил в состав 48-го отдельного штурмового батальона "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*. "Он прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической и психологической подготовке, по окончании которого был обеспечен обмундированием, оружием, боеприпасами, иной амуницией для участия в боевых действиях в составе батальона", - уточнили в суде.По решению суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые три года бывший "аскеровец"* проведет в тюрьме, затем – в колонии строгого режима.Ранее сообщалось о задержании девяти приверженцев террористической организации в Ставропольском крае. Они готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных – подростки.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаЗа подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный окружной военный суд, национализм, приговор, суд, правосудие, донецкая народная республика (днр), новости, антитеррор