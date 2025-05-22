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Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T20:27
2025-05-22T20:12
южный окружной военный суд
национализм
приговор
суд
правосудие
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новости
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, осужденный в сентябре 2024 года добровольно вступил в состав 48-го отдельного штурмового батальона "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*. "Он прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической и психологической подготовке, по окончании которого был обеспечен обмундированием, оружием, боеприпасами, иной амуницией для участия в боевых действиях в составе батальона", - уточнили в суде.По решению суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые три года бывший "аскеровец"* проведет в тюрьме, затем – в колонии строгого режима.Ранее сообщалось о задержании девяти приверженцев террористической организации в Ставропольском крае. Они готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных – подростки.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаЗа подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
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южный окружной военный суд, национализм, приговор, суд, правосудие, донецкая народная республика (днр), новости, антитеррор
Был стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам

В России к 20 годам колонии строгого режима приговорен член запрещенного в России нацбата

20:27 22.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения уроженца Украины за участие в боевых действиях в Донбассе в составе запрещенного в России национального батальона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, осужденный в сентябре 2024 года добровольно вступил в состав 48-го отдельного штурмового батальона "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"*.
"Он прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской, физической и психологической подготовке, по окончании которого был обеспечен обмундированием, оружием, боеприпасами, иной амуницией для участия в боевых действиях в составе батальона", - уточнили в суде.
Следствие установило, что с конца октября по начало ноября 2024 года украинец участвовал в боевых действиях в районе сел Карла Маркса и Шахтерского на территории ДНР, исполняя обязанности стрелка и разведчика. В ходе одной из операции 8 ноября он был пленен российскими военными.
По решению суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые три года бывший "аскеровец"* проведет в тюрьме, затем – в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось о задержании девяти приверженцев террористической организации в Ставропольском крае. Они готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных – подростки.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину. Незаконное вооруженное формирование активно участвовало в блокаде Крыма, в ходе которой полуостров временно остался без энергоснабжения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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