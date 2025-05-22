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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T14:26

2025-05-22T14:26

2025-05-22T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе.В воскресенье российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, герои сво