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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.В понедельник стало известно, что подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе.В воскресенье российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
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новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, герои сво
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе перешел под контроль армии России

14:26 22.05.2025 (обновлено: 14:35 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Новая Полтавка в Донбассе. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке военного ведомства.
В понедельник стало известно, что подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе.
В воскресенье российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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