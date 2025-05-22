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47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс
47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс - РИА Новости Крым, 22.05.2025
47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс
Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики. РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:51
2025-05-22T17:51
2025-05-22T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики.Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты.Глава Госсовета республики Владимир Константинов ранее сообщал, что работы будут принимать до 31 мая:"Дата окончания приема работ – 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем – победитель".Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будет новый гимн КрымаСвой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга КовитидиГимн Крыма: каким его представляют жители
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новости, новости крыма, гимн крыма, крым, общество, сергей цеков, государственный совет рк (госсовет), конкурс
47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс
Одобрено 47 заявок для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики.
"В творческом конкурсе на лучший проект государственного гимна Республики Крым выразили желание участвовать более 70 человек, однако только 47 из поданных заявок соответствуют условиям конкурса", – сообщил первый заместитель председателя крымского парламента Сергей Цеков.
Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты.
Глава Госсовета республики Владимир Константинов ранее сообщал, что работы будут принимать
до 31 мая:
"Дата окончания приема работ – 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем – победитель".
Конкурс стартовал
1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
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