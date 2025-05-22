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47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс

47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс - РИА Новости Крым, 22.05.2025

47 вариантов нового гимна Крыма отобрали на конкурс

Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики. РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:51

2025-05-22T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Для участия в конкурсе на лучший проект гимна Республики Крым одобрено 47 заявок. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госсовета республики.Варианты гимна представили известные российские эстрадные исполнители, поэты, музыканты, добавил спикер крымского парламента. Он подчеркнул, что участвовать в конкурсе могут в том числе профессиональные и самодеятельные коллективы, композиторы и поэты.Глава Госсовета республики Владимир Константинов ранее сообщал, что работы будут принимать до 31 мая:"Дата окончания приема работ – 31 мая 2025 года. После этого, до 30 июня 2025 года, конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем – победитель".Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будет новый гимн КрымаСвой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга КовитидиГимн Крыма: каким его представляют жители

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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