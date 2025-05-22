https://crimea.ria.ru/20250522/159-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-rossiyskimi-regionami-1146641106.html
159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами
159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами - РИА Новости Крым, 22.05.2025
159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T20:37
2025-05-22T20:37
2025-05-22T20:37
пво
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 22 беспилотника сбиты над московским регионом, 53 - над Курской областью, 54 - над Орловской, 13 - над Тульской.Кроме того, шесть БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре - над Тверской и Рязанской, два - над Калужской и один над Белгородской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250522/massirovannyy-nalet-vne-zony-svo-sbity-485-bespilotnikov-vsu-za-dva-dnya-1146624824.html
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пво, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами
ПВО сбила днем в четверг 159 украинских беспилотников над российскими регионами