https://crimea.ria.ru/20250522/159-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-rossiyskimi-regionami-1146641106.html

159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами

159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами - РИА Новости Крым, 22.05.2025

159 украинских беспилотников сбиты над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T20:37

2025-05-22T20:37

2025-05-22T20:37

пво

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО с утра до вечера 22 мая уничтожили и перехватили 159 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 22 беспилотника сбиты над московским регионом, 53 - над Курской областью, 54 - над Орловской, 13 - над Тульской.Кроме того, шесть БПЛА нейтрализованы над территорией Брянской области, по четыре - над Тверской и Рязанской, два - над Калужской и один над Белгородской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250522/massirovannyy-nalet-vne-zony-svo-sbity-485-bespilotnikov-vsu-za-dva-dnya-1146624824.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости