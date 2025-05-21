https://crimea.ria.ru/20250521/zavod-poluprovodnikov-povrezhden-bespilotnikom-v-orlovskoy-oblasti-1146585010.html

Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области

Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области

При атаке беспилотников ВСУ повреждения получил завод полупроводниковых приборов и несколько домов в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T10:59

2025-05-21T10:59

2025-05-21T10:59

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

андрей клычков

орловская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ повреждения получил завод полупроводниковых приборов и несколько домов в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Пострадавших, по его данным, нет. Начаты работы по устранению последствий атаки, отметил Клычков.Ранее в среду губернатор сообщал, что в течение ночи над Орловской областью уничтожены 11 вражеских БПЛА. Также в Минобороны РФ рапортовали, что над тремя регионами страны утром в среду сбили32 беспилотника ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 беспилотников сбили над регионами РоссииНад девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотниковЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино

орловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, орловская область, происшествия, новости