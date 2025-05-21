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Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
При атаке беспилотников ВСУ повреждения получил завод полупроводниковых приборов и несколько домов в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T10:59
2025-05-21T10:59
2025-05-21T10:59
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
андрей клычков
орловская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ повреждения получил завод полупроводниковых приборов и несколько домов в Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.Пострадавших, по его данным, нет. Начаты работы по устранению последствий атаки, отметил Клычков.Ранее в среду губернатор сообщал, что в течение ночи над Орловской областью уничтожены 11 вражеских БПЛА. Также в Минобороны РФ рапортовали, что над тремя регионами страны утром в среду сбили32 беспилотника ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 беспилотников сбили над регионами РоссииНад девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотниковЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
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обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей клычков, орловская область, происшествия, новости
Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
В Орловской области при атаке беспилотников ВСУ поврежден завод полупроводниковых приборов