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За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.05.2025
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:57
2025-05-21T12:05
севастополь
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории города. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Установлено, что местный житель Севастополя в начале 2024 связался с представителем ГУР Минобороны Украины. Основной мотив севастопольца – протест против проведения спецоперации на Украине.Так крымчанин стал получать от кураторов разные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.Реализовать задуманное не получилось. Киевского агента задержала ФСБ России. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену. Крымчанка собирала данные о точном месте дислокации объектов Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Она фотографировала технику на свой мобильный телефон и передавала данные в Киев через соцсети и мессенджеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской областиГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговорВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
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РИА Новости Крым
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севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости севастополя, новости крыма, антитеррор, суд, приговор
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии

Крымчанина отправили за решетку на 18 лет за подготовку терактов в Севастополе

11:57 21.05.2025 (обновлено: 12:05 21.05.2025)
 
© Пресс-служба Верховного суда Республики КрымЗа подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
© Пресс-служба Верховного суда Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории города. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Установлено, что местный житель Севастополя в начале 2024 связался с представителем ГУР Минобороны Украины. Основной мотив севастопольца – протест против проведения спецоперации на Украине.
Так крымчанин стал получать от кураторов разные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.
"Таким образом подсудимый извлек части устройств, в том числе электродетонаторы, содержащие взрывчатые вещества на основе гексогена, один из которых успел разместить на территории Севастополя, а второй перевез в арендуемое жилье", – сообщили в республиканской прокуратуре.
Реализовать задуманное не получилось. Киевского агента задержала ФСБ России. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену. Крымчанка собирала данные о точном месте дислокации объектов Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Она фотографировала технику на свой мобильный телефон и передавала данные в Киев через соцсети и мессенджеры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости СевастополяНовости КрымаАнтитеррорСудПриговор
 
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