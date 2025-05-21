https://crimea.ria.ru/20250521/za-podgotovku-k-teraktam-sevastopolets-poluchil-18-let-kolonii-1146586829.html
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.05.2025
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:57
2025-05-21T11:57
2025-05-21T12:05
севастополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости севастополя
новости крыма
антитеррор
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146586661_0:490:2560:1930_1920x0_80_0_0_6623719631ed1979c77bc4fa9ba1204e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории города. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Установлено, что местный житель Севастополя в начале 2024 связался с представителем ГУР Минобороны Украины. Основной мотив севастопольца – протест против проведения спецоперации на Украине.Так крымчанин стал получать от кураторов разные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.Реализовать задуманное не получилось. Киевского агента задержала ФСБ России. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену. Крымчанка собирала данные о точном месте дислокации объектов Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Она фотографировала технику на свой мобильный телефон и передавала данные в Киев через соцсети и мессенджеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской областиГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговорВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/15/1146586661_0:5:2560:1925_1920x0_80_0_0_f614d69fd56b36ab3fe4d3e6e38b8053.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости севастополя, новости крыма, антитеррор, суд, приговор
За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии
Крымчанина отправили за решетку на 18 лет за подготовку терактов в Севастополе
11:57 21.05.2025 (обновлено: 12:05 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории города. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Установлено, что местный житель Севастополя в начале 2024 связался с представителем ГУР Минобороны Украины. Основной мотив севастопольца – протест против проведения спецоперации на Украине.
Так крымчанин стал получать от кураторов разные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.
"Таким образом подсудимый извлек части устройств, в том числе электродетонаторы, содержащие взрывчатые вещества на основе гексогена, один из которых успел разместить на территории Севастополя, а второй перевез в арендуемое жилье", – сообщили в республиканской прокуратуре.
Реализовать задуманное не получилось. Киевского агента задержала ФСБ России. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену
. Крымчанка собирала данные о точном месте дислокации объектов Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Она фотографировала технику на свой мобильный телефон и передавала данные в Киев через соцсети и мессенджеры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: