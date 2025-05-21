https://crimea.ria.ru/20250521/za-podgotovku-k-teraktam-sevastopolets-poluchil-18-let-kolonii-1146586829.html

За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии

За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии - РИА Новости Крым, 21.05.2025

За подготовку к терактам севастополец получил 18 лет колонии

В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T11:57

2025-05-21T11:57

2025-05-21T12:05

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене пособнику украинской разведки, который готовился к совершению терактов на территории города. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Установлено, что местный житель Севастополя в начале 2024 связался с представителем ГУР Минобороны Украины. Основной мотив севастопольца – протест против проведения спецоперации на Украине.Так крымчанин стал получать от кураторов разные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.Реализовать задуманное не получилось. Киевского агента задержала ФСБ России. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 400 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену. Крымчанка собирала данные о точном месте дислокации объектов Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Она фотографировала технику на свой мобильный телефон и передавала данные в Киев через соцсети и мессенджеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской областиГотовил блокаду Крыма: участнику украинского нацбата вынесут приговорВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости севастополя, новости крыма, антитеррор, суд, приговор