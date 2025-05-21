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ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 21.05.2025
ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
Украинские боевики обстреляли мирные города Херсонской области. В Каховке атакована центральная районная больница, в Новой Каховке и Васильевке удары пришлись... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T19:19
2025-05-21T19:19
2025-05-21T19:19
каховка
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли мирные города Херсонской области. В Каховке атакована центральная районная больница, в Новой Каховке и Васильевке удары пришлись по мирной инфраструктуре жилых районов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Новой Каховке после атаки ВСУ поврежден газопровод низкого давления. Ремонтные бригады работают на месте.После обстрелов жители Васильевки остались без электроснабжения. Кроме того, в селе оборваны провода и выбиты окна в жилых домах. В течение суток украинские боевики также били по Алешкам, Кардашинке, Князе-Григорьевке, Любимовке, Песчановке, Рыбальчему и Солонцам.Накануне ВСУ атаковали поликлинику в Каховке, а также многоквартирные дома в Новой Каховке и Алешках. При ударах ранения получили два мирных жителя. 15 мая новая врачебная амбулатория в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
В Каховке при атаке ВСУ по районной больнице ранен человек – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли мирные города Херсонской области. В Каховке атакована центральная районная больница, в Новой Каховке и Васильевке удары пришлись по мирной инфраструктуре жилых районов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Каховке вражеские дроны атаковали территорию местной ЦРБ. Ранения получил один мужчина. Сейчас он в больнице", - написал он в Telegram.
В Новой Каховке после атаки ВСУ поврежден газопровод низкого давления. Ремонтные бригады работают на месте.
После обстрелов жители Васильевки остались без электроснабжения. Кроме того, в селе оборваны провода и выбиты окна в жилых домах.
В течение суток украинские боевики также били по Алешкам, Кардашинке, Князе-Григорьевке, Любимовке, Песчановке, Рыбальчему и Солонцам.
Накануне ВСУ атаковали поликлинику в Каховке, а также многоквартирные дома в Новой Каховке и Алешках. При ударах ранения получили два мирных жителя
.
15 мая новая врачебная амбулатория
в селе Чонгар была уничтожена ударом ВСУ. По данным Сальдо, это было современное полностью оснащенное здание, в котором медики обслуживали почти две тысячи человек, в том числе 250 детей. Как уточнили в Минздраве России, при обстреле были ранены четыре человека
.
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