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Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
США выступает против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление, над которым работают министры финансов стран G7. Об этом сообщает издание... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. США выступает против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление, над которым работают министры финансов стран G7. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах.Кроме того, в Вашингтоне не хотят в коммюнике называть действия Москвы на Украине "незаконными", говорится в публикации.Главы минфинов стран "большой семерки" встречаются в Канаде с 20 по 22 мая.Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк пришел к выводу, что в украинской казне не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, однако США продолжат поставки оружия киевскому режиму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции УкраиныЕС потратит доходы от российских активов на вооружение КиеваСША отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
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сша, россия, политика, новости, g7
Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

США не хотят включать пункт о поддержке Украины в заявление G7 - СМИ

09:20 21.05.2025 (обновлено: 10:21 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. США выступает против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление, над которым работают министры финансов стран G7. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах.

"США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде", - цитирует издание РИА Новости.

Кроме того, в Вашингтоне не хотят в коммюнике называть действия Москвы на Украине "незаконными", говорится в публикации.
Главы минфинов стран "большой семерки" встречаются в Канаде с 20 по 22 мая.
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк пришел к выводу, что в украинской казне не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, однако США продолжат поставки оружия киевскому режиму.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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