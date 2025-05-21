https://crimea.ria.ru/20250521/vashington-protiv-vklyucheniya-punkta-o-podderzhke-kieva-v-zayavlenie-g7-1146581511.html

Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7 - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7

США выступает против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление, над которым работают министры финансов стран G7. Об этом сообщает издание... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T09:20

2025-05-21T09:20

2025-05-21T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. США выступает против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление, над которым работают министры финансов стран G7. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники в чиновничьих кругах.Кроме того, в Вашингтоне не хотят в коммюнике называть действия Москвы на Украине "незаконными", говорится в публикации.Главы минфинов стран "большой семерки" встречаются в Канаде с 20 по 22 мая.Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк пришел к выводу, что в украинской казне не хватает около 500 миллиардов гривен для финансирования собственной армии. Госсекретарь США Марко Рубио во вторник заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, однако США продолжат поставки оружия киевскому режиму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев допустил вариант безоговорочной капитуляции УкраиныЕС потратит доходы от российских активов на вооружение КиеваСША отказались подписать заявление G7 с осуждением удара по Сумам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, политика, новости, g7