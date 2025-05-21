https://crimea.ria.ru/20250521/v-yalte-posle-uragana-otklyucheny-dve-podstantsii-i-perekryta-doroga-1146584765.html

В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога

В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога - РИА Новости Крым, 21.05.2025

В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога

В Ялте в результате ночного урагана отключены две трансформаторные подстанции и временно перекрыта дорога в поселке Горное. Об этом сообщает глава администрации РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T10:45

2025-05-21T10:45

2025-05-21T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в результате ночного урагана отключены две трансформаторные подстанции и временно перекрыта дорога в поселке Горное. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.Так, по ее информации на улице Мухина в Ялте дерево рухнуло на автомобили, но к этому часу уже все расчищено. Упало дерево на припаркованные машины и на улице Блюхера, там работы еще продолжаются.В поселке Горное временно перекрыта дорога возле дома №1 – последствия устраняются.Поваленные деревья и сломанные ветки уже убраны с улиц Бирюкова, Сеченова, Халтурина, 16 апреля 1944 года, а также с дороги в районе "Респект-холла" и санатория "Мисхор" в Кореизе.В общей сложности в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около полутысячи сообщений.По данным ЕДДС, максимальные порывы ветра достигали 23 м/с, все службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Сейчас в Ялте солнечно и почти безветренно, добавила Павленко.Ранее в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что сильный ветер на Южном берегу Крыма повалил деревья, повреждены четыре автомобиля.Накануне в республиканском главке МЧС РФ предупреждали, что в Крыму ожидается ураганный ветер со скоростью до 35 метров. Также в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожароопасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиКарусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделеВ Крыму ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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