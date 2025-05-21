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В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
В Ялте в результате ночного урагана отключены две трансформаторные подстанции и временно перекрыта дорога в поселке Горное. Об этом сообщает глава администрации РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T10:45
2025-05-21T10:45
2025-05-21T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в результате ночного урагана отключены две трансформаторные подстанции и временно перекрыта дорога в поселке Горное. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.Так, по ее информации на улице Мухина в Ялте дерево рухнуло на автомобили, но к этому часу уже все расчищено. Упало дерево на припаркованные машины и на улице Блюхера, там работы еще продолжаются.В поселке Горное временно перекрыта дорога возле дома №1 – последствия устраняются.Поваленные деревья и сломанные ветки уже убраны с улиц Бирюкова, Сеченова, Халтурина, 16 апреля 1944 года, а также с дороги в районе "Респект-холла" и санатория "Мисхор" в Кореизе.В общей сложности в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около полутысячи сообщений.По данным ЕДДС, максимальные порывы ветра достигали 23 м/с, все службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Сейчас в Ялте солнечно и почти безветренно, добавила Павленко.Ранее в пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что сильный ветер на Южном берегу Крыма повалил деревья, повреждены четыре автомобиля.Накануне в республиканском главке МЧС РФ предупреждали, что в Крыму ожидается ураганный ветер со скоростью до 35 метров. Также в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожароопасностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиКарусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделеВ Крыму ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
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ялта, погода в крыму, штормовое предупреждение, происшествия, янина павленко, крым, новости крыма
В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
В Ялте из-за ночного урагана отключены две подстанции и перекрыта горная дорога - мэрия
10:45 21.05.2025 (обновлено: 11:15 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Ялте в результате ночного урагана отключены две трансформаторные подстанции и временно перекрыта дорога в поселке Горное. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
Так, по ее информации на улице Мухина в Ялте дерево рухнуло на автомобили, но к этому часу уже все расчищено. Упало дерево на припаркованные машины и на улице Блюхера, там работы еще продолжаются.
В поселке Горное временно перекрыта дорога возле дома №1 – последствия устраняются.
Поваленные деревья и сломанные ветки уже убраны с улиц Бирюкова, Сеченова, Халтурина, 16 апреля 1944 года, а также с дороги в районе "Респект-холла" и санатория "Мисхор" в Кореизе.
"Есть порывы электропроводов – в частности, в центре и на улице Свердлова. Из-за повреждения трех подземных кабелей в Массандре отключены две трансформаторные подстанции, обесточены улицы Свердлова, Мухина, Южнобережное шоссе, на время восстановительных работ задействовано три генератора", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
В общей сложности в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило около полутысячи сообщений.
По данным ЕДДС, максимальные порывы ветра достигали 23 м/с, все службы со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Сейчас в Ялте солнечно и почти безветренно, добавила Павленко.
Ранее в пресс-службе республиканского МЧС сообщили
, что сильный ветер на Южном берегу Крыма повалил деревья, повреждены четыре автомобиля.
Накануне в республиканском главке МЧС РФ предупреждали
, что в Крыму ожидается ураганный ветер со скоростью до 35 метров. Также в регионе действует штормовое предупреждение
, связанное с чрезвычайной пожароопасностью.
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