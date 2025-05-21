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В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца

В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца - РИА Новости Крым, 21.05.2025

В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца

В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T11:20

2025-05-21T11:20

2025-05-21T11:20

полиция севастополя

происшествия

алкоголь

новости севастополя

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Пожилой отец сделал замечание своему сыну о его аморальном образе жизни. На эти слова пьяный мужчина ответил агрессией. В приступе ярости он толкнул старика в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал, получив травмы.После он начал избивать престарелого родителя, одновременно угрожая ему убийством. Жена потерпевшего позвонила в полицию.Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Возбуждено уголовное. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожегоБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полиция севастополя, происшествия, алкоголь, новости севастополя, уголовный кодекс