Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250521/v-sevastopole-pyanyy-syn-izbil-svoego-prestarelogo-ottsa-1146585749.html
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:20
2025-05-21T11:20
полиция севастополя
происшествия
алкоголь
новости севастополя
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Пожилой отец сделал замечание своему сыну о его аморальном образе жизни. На эти слова пьяный мужчина ответил агрессией. В приступе ярости он толкнул старика в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал, получив травмы.После он начал избивать престарелого родителя, одновременно угрожая ему убийством. Жена потерпевшего позвонила в полицию.Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Возбуждено уголовное. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожегоБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полиция севастополя, происшествия, алкоголь, новости севастополя, уголовный кодекс
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца

В Севастополе сын избил отца после замечания про аморальный образ жизни

11:20 21.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Пожилой отец сделал замечание своему сыну о его аморальном образе жизни. На эти слова пьяный мужчина ответил агрессией. В приступе ярости он толкнул старика в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал, получив травмы.
После он начал избивать престарелого родителя, одновременно угрожая ему убийством. Жена потерпевшего позвонила в полицию.
"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы", – сказано в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Возбуждено уголовное. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольца будут судить за убийство матери
Ножом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожего
Бил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
 
Полиция СевастополяПроисшествияалкогольНовости СевастополяУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД
11:20В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
11:09Высматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
10:59Завод полупроводников поврежден беспилотником в Орловской области
10:45В Ялте после урагана отключены две подстанции и перекрыта дорога
10:35Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока
10:18Врезались в дерево: в ночных ДТП в Крыму пострадали три человека
10:04Началось масштабное разминирование освобожденной Курской области
09:56В Евпатории стреляют – местные власти просят не паниковать
09:51Штормовой ветер в Ялте повалил деревья на машины – МЧС
09:38Путин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы
09:20Вашингтон против включения пункта о поддержке Киева в заявление G7
09:11Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить
08:50Путин приехал в Курскую область
08:42Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
08:16Газ взорвался в многоэтажке в Ставрополе
08:04Еще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
07:52Диверсию предотвратили на Транссибирской магистрали
07:27Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников
07:11Спасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктов
Лента новостейМолния