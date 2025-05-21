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В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:20
2025-05-21T11:20
2025-05-21T11:20
полиция севастополя
происшествия
алкоголь
новости севастополя
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе 49-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил расправу над своим 86-летним отцом. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Пожилой отец сделал замечание своему сыну о его аморальном образе жизни. На эти слова пьяный мужчина ответил агрессией. В приступе ярости он толкнул старика в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал, получив травмы.После он начал избивать престарелого родителя, одновременно угрожая ему убийством. Жена потерпевшего позвонила в полицию.Ранее сообщалось, что в Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Возбуждено уголовное. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца будут судить за убийство материНожом без причины – в Севастополе приезжий убил прохожегоБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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полиция севастополя, происшествия, алкоголь, новости севастополя, уголовный кодекс
В Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца
В Севастополе сын избил отца после замечания про аморальный образ жизни