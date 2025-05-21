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В Севастополе подешевели яйца и макароны

В Севастополе подешевели яйца и макароны - РИА Новости Крым, 21.05.2025

В Севастополе подешевели яйца и макароны

В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T15:50

2025-05-21T15:50

2025-05-21T15:50

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.На данный момент в перечне социально значимых товаров значатся 46 позиций. В него, помимо продуктов, включены детское питание, зубная паста, средства гигиены, средства для уборки. К меморандуму присоединились 109 торговых точек.Профильный департамент отмечает добросовестное выполнение меморандума торговыми сетями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятсяСколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографикаРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, цены в крыму, цены на куриные яйца, цены и тарифы, торговые сети, торговля, новости севастополя, общество