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В Севастополе подешевели яйца и макароны - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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В Севастополе подешевели яйца и макароны
В Севастополе подешевели яйца и макароны - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Севастополе подешевели яйца и макароны
В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T15:50
2025-05-21T15:50
севастополь
цены в крыму
цены на куриные яйца
цены и тарифы
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торговля
новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.На данный момент в перечне социально значимых товаров значатся 46 позиций. В него, помимо продуктов, включены детское питание, зубная паста, средства гигиены, средства для уборки. К меморандуму присоединились 109 торговых точек.Профильный департамент отмечает добросовестное выполнение меморандума торговыми сетями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятсяСколько крымчане заплатят за кило шашлыка на майские – инфографикаРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
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севастополь, цены в крыму, цены на куриные яйца, цены и тарифы, торговые сети, торговля, новости севастополя, общество
В Севастополе подешевели яйца и макароны

В Севастополе фиксируют снижение цен на яйца, макароны и сезонные овощи

15:50 21.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе фиксируется снижение цен на некоторые продукты, в том числе яйца, макаронные изделия и сезонные овощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"К маю цены на овощи нового урожая снизились на 30%, также дешевле стоить стали яйца и макароны", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что власти постоянно контролируют соблюдение условий меморандума, заключенного между департаментом сельского хозяйства и региональными торговыми сетями, по которому с 2020 года установлена нулевая или минимальная (до 15%) торговая наценка на ряд социально значимых товаров.
На данный момент в перечне социально значимых товаров значатся 46 позиций. В него, помимо продуктов, включены детское питание, зубная паста, средства гигиены, средства для уборки. К меморандуму присоединились 109 торговых точек.
Профильный департамент отмечает добросовестное выполнение меморандума торговыми сетями.
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СевастопольЦены в КрымуЦены на куриные яйцаЦены и тарифыТорговые сетиТорговляНовости СевастополяОбщество
 
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