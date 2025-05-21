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В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД
В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД
В городе Саки задержали пособников телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T11:41
2025-05-21T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки задержали пособников телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Установлено, что ранее аферисты обманули двоих пенсионерок. Схема стандартная – "Ваш родственник попал в ДТП". В первом случае 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился ее внуком. Во-втором случае 81-летней местной жительнице позвонили на стационарный телефон.Естественно, никаких ДТП не было, пенсионерки позже это подтвердили. "Бабушек" попросили срочно собрать и передать крупную сумму денег для "решения всех вопросов".Пожилые женщины в общей сумме отдали в руки аферистов 355 тысяч рублей через прибывших к ним по месту проживания "курьерам". Аферистов задержали в городе Саки. Ими оказались 18 и 19-летние жители Севастополя.Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Полиция напоминает крымчанам, что не стоит принимать предложения онлайн от неизвестных пользователей о заработке в качестве курьеров, так как за этим может скрываться незаконная мошенническая схема.Также ранее сообщалось, что в России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаВ Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуМошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД

В Крыму пенсионерки отдали мошенникам 350 тысяч рублей – аферистов поймали

11:41 21.05.2025 (обновлено: 11:45 21.05.2025)
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки задержали пособников телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Установлено, что ранее аферисты обманули двоих пенсионерок. Схема стандартная – "Ваш родственник попал в ДТП". В первом случае 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился ее внуком. Во-втором случае 81-летней местной жительнице позвонили на стационарный телефон.
Естественно, никаких ДТП не было, пенсионерки позже это подтвердили. "Бабушек" попросили срочно собрать и передать крупную сумму денег для "решения всех вопросов".
Пожилые женщины в общей сумме отдали в руки аферистов 355 тысяч рублей через прибывших к ним по месту проживания "курьерам". Аферистов задержали в городе Саки. Ими оказались 18 и 19-летние жители Севастополя.
"Парни сознались в содеянном и пояснили, что подработку они нашли в Интернете и действовали по онлайн указанию "работодателей". Забрав у пенсионерок деньги, они переводили их на указанные кураторами банковские счета, оставив себе лишь небольшой процент", – рассказали в МВД.
Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Полиция напоминает крымчанам, что не стоит принимать предложения онлайн от неизвестных пользователей о заработке в качестве курьеров, так как за этим может скрываться незаконная мошенническая схема.
Также ранее сообщалось, что в России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно.
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