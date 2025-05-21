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В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД

В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД - РИА Новости Крым, 21.05.2025

В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВД

В городе Саки задержали пособников телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T11:41

2025-05-21T11:41

2025-05-21T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В городе Саки задержали пособников телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Установлено, что ранее аферисты обманули двоих пенсионерок. Схема стандартная – "Ваш родственник попал в ДТП". В первом случае 86-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился ее внуком. Во-втором случае 81-летней местной жительнице позвонили на стационарный телефон.Естественно, никаких ДТП не было, пенсионерки позже это подтвердили. "Бабушек" попросили срочно собрать и передать крупную сумму денег для "решения всех вопросов".Пожилые женщины в общей сумме отдали в руки аферистов 355 тысяч рублей через прибывших к ним по месту проживания "курьерам". Аферистов задержали в городе Саки. Ими оказались 18 и 19-летние жители Севастополя.Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.Полиция напоминает крымчанам, что не стоит принимать предложения онлайн от неизвестных пользователей о заработке в качестве курьеров, так как за этим может скрываться незаконная мошенническая схема.Также ранее сообщалось, что в России зафиксированы случае, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллионаВ Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионеркуМошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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