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В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем - РИА Новости Крым, 21.05.2025
В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
В шести селах Симферопольского района будет приостановлена подача газа в связи с выполнением пусконаладочных работ в следующий четверг, 22 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В шести селах Симферопольского района будет приостановлена подача газа в связи с выполнением пусконаладочных работ в следующий четверг, 22 мая. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".Восстановить газоснабжение планируется в тот же день, с 15:00 при условии стопроцентного допуска газовщиков к оборудованию для производства пусконаладочных работ, отметили в пресс-службе.Отключению подлежат абоненты шестнадцати улиц в селе Фонтаны, восьми улиц в селе Чистенькое, также без газоснабжения временно останется станция Чистенькая. Не будет в следующий четверг газа в домах жителей села Трехпрудное - всего девятнадцать улиц и СПК "Родничок".В Трудолюбово отключение затронет четыре улицы, в Камышинке – две, а в Новозбурьевке – восемь.14 мая в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудованиеГазификация Крыма: что сделано и планируетсяВ Крыму будут разрабатывать новые месторождения газа
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В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем

В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем из-за пусконаладочных работ 22 мая

21:21 21.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В шести селах Симферопольского района будет приостановлена подача газа в связи с выполнением пусконаладочных работ в следующий четверг, 22 мая. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".
"Симферопольское управление "Крымгазсети" информирует о приостановлении подачи газа 22 мая 2025 года с 8:00 часов связи с производством работ", - говорится в Telegram-канале предприятия.
Восстановить газоснабжение планируется в тот же день, с 15:00 при условии стопроцентного допуска газовщиков к оборудованию для производства пусконаладочных работ, отметили в пресс-службе.
Отключению подлежат абоненты шестнадцати улиц в селе Фонтаны, восьми улиц в селе Чистенькое, также без газоснабжения временно останется станция Чистенькая. Не будет в следующий четверг газа в домах жителей села Трехпрудное - всего девятнадцать улиц и СПК "Родничок".
В Трудолюбово отключение затронет четыре улицы, в Камышинке – две, а в Новозбурьевке – восемь.
14 мая в селе Вершинное Сакского района Крыма ввели в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения. Газовую конфорку зажгли в одном из жилых домов по улице Дружбы. В Крыму в рамках программы газификации к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6 570 домов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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Заголовок открываемого материала
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