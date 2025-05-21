https://crimea.ria.ru/20250521/tri-aeroporta-v-rossii-zakryty-v-tselyakh-bezopasnosti-1146587442.html

Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности

Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности

Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T12:18

2025-05-21T12:18

2025-05-21T12:21

аэропорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Как сообщалось, над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. В течение прошедшей ночти над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, росавиация, россия, новости, безопасность