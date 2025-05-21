https://crimea.ria.ru/20250521/tri-aeroporta-v-rossii-zakryty-v-tselyakh-bezopasnosti-1146587442.html
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:18
2025-05-21T12:18
2025-05-21T12:21
аэропорт
росавиация
россия
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715061_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9cda9cd03a3a43945d319ff7cce92b22.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Как сообщалось, над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. В течение прошедшей ночти над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715061_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cc863e10eaf2e13dda5b2706c42f4b4c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, росавиация, россия, новости, безопасность
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Калуги и Иваново
12:18 21.05.2025 (обновлено: 12:21 21.05.2025)