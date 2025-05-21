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Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:18
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аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации.Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Как сообщалось, над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. В течение прошедшей ночти над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт, росавиация, россия, новости, безопасность
Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Владимира, Калуги и Иваново

12:18 21.05.2025 (обновлено: 12:21 21.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Три аэропорта в России закрыты в целях безопасности, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Владимир (Семязино) – с 11:37 мск, Иваново (Южный) – с 11:52 мск, Калуга (Грабцево) – с 11:35 мск", - говорится в сообщении.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.
Как сообщалось, над тремя регионами России утром в среду сбили 32 беспилотника ВСУ. В течение прошедшей ночти над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников.
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АэропортРосавиацияРоссияНовостиБезопасность
 
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