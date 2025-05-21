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Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан

Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан

Ялтинский историко-литературный музей впервые опубликует сборник рассказов о подвигах и жизни партизан Южного берега Крыма в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T18:09

2025-05-21T18:09

2025-05-21T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ялтинский историко-литературный музей впервые опубликует сборник рассказов о подвигах и жизни партизан Южного берега Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, проект называется "Партизан немеркнущая слава". Он стал победителем Второго конкурса президентского Фонда культурных инициатив. Как рассказала Павленко, в основу сборника легли расшифрованные блокноты командира 10-го Ялтинского партизанского отряда Ивана Крапивного, а также рукописи книги начальника разведки того же отряда Степана Становского. Записи ранее нигде не печатались и хранились в архиве научной библиотеки музея с середины 70-х годов.Она добавила, что рукопись с авторскими правками станет продолжением ранее изданных в 1954 и 1959 годах книг Степана Становского "Партизаны. (Записки разведчика)", но по каким-то причинам в печать не попала.Павленко подчеркнула, что сборник проиллюстрируют фотографиями и работами крымского художника Виктора Платонова из серии "Партизанская быль". Презентация книги запланирована на День Памяти и Славы крымских партизан и подпольщиков – 23 октября. В дальнейшем сборник будет использован на уроках памяти в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь стал примером сохранения исторической памяти РоссииВ Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войныВ Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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