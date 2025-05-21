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Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
Ялтинский историко-литературный музей впервые опубликует сборник рассказов о подвигах и жизни партизан Южного берега Крыма в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T18:09
2025-05-21T18:09
крым
ялта
янина павленко
история
партизанское движение в крыму
память
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ялтинский историко-литературный музей впервые опубликует сборник рассказов о подвигах и жизни партизан Южного берега Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, проект называется "Партизан немеркнущая слава". Он стал победителем Второго конкурса президентского Фонда культурных инициатив. Как рассказала Павленко, в основу сборника легли расшифрованные блокноты командира 10-го Ялтинского партизанского отряда Ивана Крапивного, а также рукописи книги начальника разведки того же отряда Степана Становского. Записи ранее нигде не печатались и хранились в архиве научной библиотеки музея с середины 70-х годов.Она добавила, что рукопись с авторскими правками станет продолжением ранее изданных в 1954 и 1959 годах книг Степана Становского "Партизаны. (Записки разведчика)", но по каким-то причинам в печать не попала.Павленко подчеркнула, что сборник проиллюстрируют фотографиями и работами крымского художника Виктора Платонова из серии "Партизанская быль". Презентация книги запланирована на День Памяти и Славы крымских партизан и подпольщиков – 23 октября. В дальнейшем сборник будет использован на уроках памяти в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь стал примером сохранения исторической памяти РоссииВ Крыму издали книгу для детей о событиях Великой Отечественной войныВ Крыму создают уникальную базу данных жертв нацистской оккупации
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, янина павленко, история, партизанское движение в крыму, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма, общество
Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан

Музей в Ялте впервые опубликует записи командира партизанского отряда 1941-1944 годов

18:09 21.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте издадут уникальный сборник "Партизан немеркнущая слава"
В Ялте издадут уникальный сборник Партизан немеркнущая слава
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Ялтинский историко-литературный музей впервые опубликует сборник рассказов о подвигах и жизни партизан Южного берега Крыма в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, проект называется "Партизан немеркнущая слава". Он стал победителем Второго конкурса президентского Фонда культурных инициатив.
Как рассказала Павленко, в основу сборника легли расшифрованные блокноты командира 10-го Ялтинского партизанского отряда Ивана Крапивного, а также рукописи книги начальника разведки того же отряда Степана Становского. Записи ранее нигде не печатались и хранились в архиве научной библиотеки музея с середины 70-х годов.
"Будущий уникальный сборник – не просто собрание историй военных лет, это живая память о тех, чьи подвиги стали символом непреклонного духа и героизма. В том числе, воинов из Югославии, не желавших сражаться на стороне фашистов", – написала Павленко в Telegram-канале.
Она добавила, что рукопись с авторскими правками станет продолжением ранее изданных в 1954 и 1959 годах книг Степана Становского "Партизаны. (Записки разведчика)", но по каким-то причинам в печать не попала.
Павленко подчеркнула, что сборник проиллюстрируют фотографиями и работами крымского художника Виктора Платонова из серии "Партизанская быль". Презентация книги запланирована на День Памяти и Славы крымских партизан и подпольщиков – 23 октября. В дальнейшем сборник будет использован на уроках памяти в школах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЯлтаЯнина ПавленкоИсторияПартизанское движение в КрымуПамятьКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаНовости КрымаОбщество
 
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