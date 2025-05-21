https://crimea.ria.ru/20250521/putin-vsu-prodolzhayut-popytki-dvigatsya-v-storonu-rossiyskoy-granitsy-1146581831.html

Путин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы

Путин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Путин: ВСУ продолжают попытки двигаться в сторону российской границы

ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами из Курской области и... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T09:38

2025-05-21T09:38

2025-05-21T09:38

владимир путин (политик)

курская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

граница

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами из Курской области и других регионов России.Как сообщил в рамках встречи один из волонтеров, противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка, что в Сумской области. Волонтеры подчеркнули факты регулярных обстрелов жилых домов и памятников со стороны ВСУ в Курской области."Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны – понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Чего же еще? А как по-другому определить? Так и есть. И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть", - прокомментировал Путин эту тему.Президент РФ Владимир Путин накануне приехал Курскую область, где посетил строящуюся Курскую АЭС-2, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщили в Кремле. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Кроме того, глава государства встретился с волонтерами, которые после вторжения ВСУ приехали помогать жителям области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных жителей России ранены и погибли от ударов ВСУ за неделюКиев хочет обменять захваченных курян на боевиков "Азова"* – СВРВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, новости, всу (вооруженные силы украины), граница, россия, украина