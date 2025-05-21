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Продолжат ли США поддерживать Украину - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Продолжат ли США поддерживать Украину
Продолжат ли США поддерживать Украину - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Продолжат ли США поддерживать Украину
США продолжат поддерживать Украину как минимум до достижения с Россией приемлемого для Вашингтона мирного соглашения. Такое мнение в интервью агентству "Sputnik РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T19:59
2025-05-21T19:59
украина
сша
в мире
россия
политика
внешняя политика
мнения
ростислав ищенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. США продолжат поддерживать Украину как минимум до достижения с Россией приемлемого для Вашингтона мирного соглашения. Такое мнение в интервью агентству "Sputnik на русском" высказал политолог Ростислав Ищенко.По мнению Ищенко, "США хотели бы сохранить хоть какую-то Украину, желательно как можно более сильную, как противовес России и как свой рычаг давления"."В принципе они (Штаты – ред.) могут обойтись без Украины вообще, просто пока она есть, зачем выбрасывать то, чем можно еще как-то манипулировать", - добавил политолог.Ранее американское издание The Wall Street Journal в своей публикации отмечало, что попытка главы киевского режима Владимира Зеленского переманить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону провалилась. По мнению издания, Зеленский "согласился почти на все", чего хотел Трамп, но взамен не получил практически ничего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подстилают себе соломку: почему США отказалиcь признавать "агрессию" РФКиеву не хватает 12 миллиардов долларов на содержание ВСУМедведев допустил вариант безоговорочной капитуляции Украины
https://crimea.ria.ru/20250521/fokus-poteryan-est-li-u-zelenskogo-shans-peremanit-trampa-1146596446.html
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украина, сша, в мире, россия, политика, внешняя политика, мнения, ростислав ищенко
Продолжат ли США поддерживать Украину

США продолжат поддерживать Украину как инструмент давления на Россию – эксперт

19:59 21.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. США продолжат поддерживать Украину как минимум до достижения с Россией приемлемого для Вашингтона мирного соглашения. Такое мнение в интервью агентству "Sputnik на русском" высказал политолог Ростислав Ищенко.

"США до сих пор стоят за спиной Украины и не собираются прекращать поддержку, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигли с Россией приемлемого для них мира. Мирное соглашение они рассматривают как инструмент давления на Москву, которое позволяет усиливать их позиции в мире", - сказал эксперт.

По мнению Ищенко, "США хотели бы сохранить хоть какую-то Украину, желательно как можно более сильную, как противовес России и как свой рычаг давления".
"В принципе они (Штаты – ред.) могут обойтись без Украины вообще, просто пока она есть, зачем выбрасывать то, чем можно еще как-то манипулировать", - добавил политолог.
Ранее американское издание The Wall Street Journal в своей публикации отмечало, что попытка главы киевского режима Владимира Зеленского переманить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону провалилась. По мнению издания, Зеленский "согласился почти на все", чего хотел Трамп, но взамен не получил практически ничего.
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