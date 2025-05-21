https://crimea.ria.ru/20250521/priezd-putina-v-kurskuyu-oblast-i-ataka-na-moskvu-glavnoe-za-den-1146605421.html

Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день

Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. ВСУ в течение дня пытались атаковать... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T22:33

2025-05-21T22:33

2025-05-21T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву и другие регионы России. В Испании застрелили Андрея Портнова – экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В Севастополе пособника украинской разведки приговорили к 18 годам колонии за подготовку терактов. Новый президент Румынии Никушор Дан назвал неуместным отправку войск своей страны на Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приезд Путина в Курску областьПрезидент РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после полного освобождения ее территории от вторгшихся формирований ВСУ.В ходе поездки глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2, провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном и пообщался с волонтерами.Путин, в частности, отметил, что ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника. Он также поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области и распорядился увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди смогли быстрее вернуться в свои дома.Атака беспилотников на Москву и другие регионыВооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Убийство Андрея Портнова в ИспанииЭкс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида.По данным испанских СМИ, убийство произошло утром недалеко от школы, куда Портнов отвозил своих детей.Некоторые масс-медиа сообщили, что преступников было несколько. Им удалось скрыться, полиция ведет их поиск. Испанские правоохранители предполагают, что убийство связано с его политической деятельностью.Портнов с 2010 года работал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года он покинул Украину.Приговор пособнику Киева в СевастополеСуд в Севастополе приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который готовился к совершению терактов на территории города по заданию Киева.Сообщается, что мужчина связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, которые давали ему различные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.С помощью взрывчатки злоумышленник хотел осуществить теракты в Севастополе, но претворить задуманное в жизнь не успел – его задержали российские силовики.Румыния не отправит войска на УкраинуНовый президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает "очень неуместным" отправку войск своей страны на Украину.По его словам, в отношениях между Румынией и Россией и так уже существует напряженность, и не следует ее усиливать.Также Дан отметил, что хочет сохранить сотрудничество с США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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