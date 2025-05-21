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Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день
Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. ВСУ в течение дня пытались атаковать... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T22:33
2025-05-21T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву и другие регионы России. В Испании застрелили Андрея Портнова – экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В Севастополе пособника украинской разведки приговорили к 18 годам колонии за подготовку терактов. Новый президент Румынии Никушор Дан назвал неуместным отправку войск своей страны на Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приезд Путина в Курску областьПрезидент РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после полного освобождения ее территории от вторгшихся формирований ВСУ.В ходе поездки глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2, провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном и пообщался с волонтерами.Путин, в частности, отметил, что ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника. Он также поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области и распорядился увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди смогли быстрее вернуться в свои дома.Атака беспилотников на Москву и другие регионыВооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Убийство Андрея Портнова в ИспанииЭкс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида.По данным испанских СМИ, убийство произошло утром недалеко от школы, куда Портнов отвозил своих детей.Некоторые масс-медиа сообщили, что преступников было несколько. Им удалось скрыться, полиция ведет их поиск. Испанские правоохранители предполагают, что убийство связано с его политической деятельностью.Портнов с 2010 года работал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года он покинул Украину.Приговор пособнику Киева в СевастополеСуд в Севастополе приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который готовился к совершению терактов на территории города по заданию Киева.Сообщается, что мужчина связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, которые давали ему различные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.С помощью взрывчатки злоумышленник хотел осуществить теракты в Севастополе, но претворить задуманное в жизнь не успел – его задержали российские силовики.Румыния не отправит войска на УкраинуНовый президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает "очень неуместным" отправку войск своей страны на Украину.По его словам, в отношениях между Румынией и Россией и так уже существует напряженность, и не следует ее усиливать.Также Дан отметил, что хочет сохранить сотрудничество с США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, общество, в мире, крым
Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день

Приезд Путина в Курскую область и массированная атака БПЛА на Москву – главное за день

22:33 21.05.2025
 
© КремльПрезидент РФ Владимир Путин посетил Курскую область
Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область
© Кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил Курскую область и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву и другие регионы России. В Испании застрелили Андрея Портнова – экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. В Севастополе пособника украинской разведки приговорили к 18 годам колонии за подготовку терактов. Новый президент Румынии Никушор Дан назвал неуместным отправку войск своей страны на Украину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приезд Путина в Курску область

Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после полного освобождения ее территории от вторгшихся формирований ВСУ.
В ходе поездки глава государства посетил строящуюся Курскую АЭС-2, провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове и встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном и пообщался с волонтерами.
Путин, в частности, отметил, что ВСУ не оставляют попыток продвижения в сторону российской границы. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника. Он также поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области и распорядился увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди смогли быстрее вернуться в свои дома.
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Атака беспилотников на Москву и другие регионы

Вооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.
По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.
Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.
Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
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Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение

Убийство Андрея Портнова в Испании

Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида.
По данным испанских СМИ, убийство произошло утром недалеко от школы, куда Портнов отвозил своих детей.
Некоторые масс-медиа сообщили, что преступников было несколько. Им удалось скрыться, полиция ведет их поиск. Испанские правоохранители предполагают, что убийство связано с его политической деятельностью.
Портнов с 2010 года работал заместителем главы администрации Януковича, потом его советником. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года он покинул Украину.
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Приговор пособнику Киева в Севастополе

Суд в Севастополе приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который готовился к совершению терактов на территории города по заданию Киева.
Сообщается, что мужчина связался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, которые давали ему различные задания. Он находил в городе тайники самодельными взрывными устройствами и перевозил их по указанным координатам.
С помощью взрывчатки злоумышленник хотел осуществить теракты в Севастополе, но претворить задуманное в жизнь не успел – его задержали российские силовики.
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Румыния не отправит войска на Украину

Новый президент Румынии Никушор Дан заявил, что считает "очень неуместным" отправку войск своей страны на Украину.
По его словам, в отношениях между Румынией и Россией и так уже существует напряженность, и не следует ее усиливать.
Также Дан отметил, что хочет сохранить сотрудничество с США.
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Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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