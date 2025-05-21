https://crimea.ria.ru/20250521/prezident-rumynii-nikushor-dan-vyskazalsya-ob-otpravke-voysk-na-ukrainu-1146578521.html

Президент Румынии Никушор Дан высказался об отправке войск на Украину

Президент Румынии Никушор Дан высказался об отправке войск на Украину - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Президент Румынии Никушор Дан высказался об отправке войск на Украину

Новый президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о возможности отправки румынских войск на Украину в составе миротворческих... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T06:37

2025-05-21T06:37

2025-05-21T06:43

никушор дан

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румыния

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Новый президент Румынии Никушор Дан в интервью изданию Politico, отвечая на вопрос о возможности отправки румынских войск на Украину в составе миротворческих сил, ответил, что считает это неуместным.И отметил, что он хочет сохранить сотрудничество с США.Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. По его словам, мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей.В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат, однако Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине и не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта, считает военный эксперт Александр Хроленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – ЭрдоганЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенаторЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине

https://crimea.ria.ru/20250519/novyy-prezident-rumynii-nikushor-dan-kto-on-i-za-chto-vystupaet-1146529227.html

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никушор дан, новости, румыния, политика, коллективный запад, миротворцы, украина