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Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность

Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность

Полиция Симферополя будет дежурить в школах для обеспечения безопасности при проведении торжественных линеек по случаю последних звонков для выпускников. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T13:59

2025-05-21T13:59

2025-05-21T13:59

радио "спутник в крыму"

татьяна сухина

образование в крыму и севастополе

последний звонок

симферополь

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новости крыма

школа

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Татьяна Сухина - о том, как в школах Симферополя обеспечат безопасность на Последнем звонке Татьяна Сухина - о том, как в школах Симферополя обеспечат безопасность на Последнем звонке audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Полиция Симферополя будет дежурить в школах для обеспечения безопасности при проведении торжественных линеек по случаю последних звонков для выпускников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.День окончания учебного года и проведения торжественных мероприятий в школах был установлен приказом Министерства просвещения России 24 мая и пройдет с соблюдения всех мер безопасности, сказала Сухина.По ее словам, в большинстве школ мероприятия состоятся внутри – в актовых и спортивных залах, а на свежем воздухе проведут торжества только те учреждения, которые имеют внутренний двор.Вне зависимости от этого во всех учебных заведениях еще накануне начнут работу правоохранители, отметила Сухина.Также сотрудники ГАИ в день последнего звонка выйдут на ближайшие со школами улицы для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе перемещением детей, добавила Сухина.Несмотря на серьезную подготовку для обеспечения безопасности, лишать права прийти на праздник к выпускникам не только родителей, но и других гостей не будут, заверила она.Торжественные линейки в некоторых школах, где выпускников очень много, будут распределены во времени в первой половине дня: сначала будет последний звонок для 9 классов и отдельно для 11-х, отметила Сухина."Но все в нормах закона будет проведено. Праздник организован, графики составлены, и на сайте учреждений есть время проведения данных звонков", – уточнила глава профильного управления.Сухина отметила, что сегодня, 21 мая, уже стартовали экзамены для 9-х классов (ОГЭ), и выпускники 11-х классов также сдадут первый экзамен в рамках ГИА еще до праздника последнего звонка – 23 мая."Пункты проведения экзаменов уже открываются для них, процесс запущен", – заключила Сухина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления

https://crimea.ria.ru/20250513/v-shkoly-kryma-k-1-sentyabrya-postupyat-novye-uchebniki-po-istorii-1146403676.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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