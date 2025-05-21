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Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность
Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность
Полиция Симферополя будет дежурить в школах для обеспечения безопасности при проведении торжественных линеек по случаю последних звонков для выпускников. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T13:59
2025-05-21T13:59
радио "спутник в крыму"
татьяна сухина
образование в крыму и севастополе
последний звонок
симферополь
крым
новости крыма
школа
безопасность
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Татьяна Сухина - о том, как в школах Симферополя обеспечат безопасность на Последнем звонке
Татьяна Сухина - о том, как в школах Симферополя обеспечат безопасность на Последнем звонке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Полиция Симферополя будет дежурить в школах для обеспечения безопасности при проведении торжественных линеек по случаю последних звонков для выпускников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.День окончания учебного года и проведения торжественных мероприятий в школах был установлен приказом Министерства просвещения России 24 мая и пройдет с соблюдения всех мер безопасности, сказала Сухина.По ее словам, в большинстве школ мероприятия состоятся внутри – в актовых и спортивных залах, а на свежем воздухе проведут торжества только те учреждения, которые имеют внутренний двор.Вне зависимости от этого во всех учебных заведениях еще накануне начнут работу правоохранители, отметила Сухина.Также сотрудники ГАИ в день последнего звонка выйдут на ближайшие со школами улицы для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе перемещением детей, добавила Сухина.Несмотря на серьезную подготовку для обеспечения безопасности, лишать права прийти на праздник к выпускникам не только родителей, но и других гостей не будут, заверила она.Торжественные линейки в некоторых школах, где выпускников очень много, будут распределены во времени в первой половине дня: сначала будет последний звонок для 9 классов и отдельно для 11-х, отметила Сухина."Но все в нормах закона будет проведено. Праздник организован, графики составлены, и на сайте учреждений есть время проведения данных звонков", – уточнила глава профильного управления.Сухина отметила, что сегодня, 21 мая, уже стартовали экзамены для 9-х классов (ОГЭ), и выпускники 11-х классов также сдадут первый экзамен в рамках ГИА еще до праздника последнего звонка – 23 мая."Пункты проведения экзаменов уже открываются для них, процесс запущен", – заключила Сухина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – Роспотребнадзор Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления
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татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, последний звонок, симферополь, крым, новости крыма, школа, безопасность
Последний звонок: как в школах Симферополя обеспечат безопасность

Правоохранители Симферополя будут дежурить в школах перед последними звонками

13:59 21.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПоследний звонок
Последний звонок
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Полиция Симферополя будет дежурить в школах для обеспечения безопасности при проведении торжественных линеек по случаю последних звонков для выпускников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замглавы администрации Симферополя – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
Татьяна Сухина - о том, как в школах Симферополя обеспечат безопасность на Последнем звонке
13:59
День окончания учебного года и проведения торжественных мероприятий в школах был установлен приказом Министерства просвещения России 24 мая и пройдет с соблюдения всех мер безопасности, сказала Сухина.
По ее словам, в большинстве школ мероприятия состоятся внутри – в актовых и спортивных залах, а на свежем воздухе проведут торжества только те учреждения, которые имеют внутренний двор.
Вне зависимости от этого во всех учебных заведениях еще накануне начнут работу правоохранители, отметила Сухина.
"Полиция города будет осуществлять дежурство на территории школ. Они зайдут туда с ночи, обследуют учреждения и будут дежурить до окончания проведения праздника "Последний звонок", – рассказала замглавы администрации столицы.
Также сотрудники ГАИ в день последнего звонка выйдут на ближайшие со школами улицы для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе перемещением детей, добавила Сухина.
Несмотря на серьезную подготовку для обеспечения безопасности, лишать права прийти на праздник к выпускникам не только родителей, но и других гостей не будут, заверила она.
"В этот день приглашаем в школы 11, 9 классы и 4-е, то есть тех, кто являются выпускниками одной из ступеней. И гости приглашены. Мы не нарушаем ничьих прав – поздравить есть возможность и у родителей, и у бабушек и дедушек, у гостей", – сказала Сухина.
Торжественные линейки в некоторых школах, где выпускников очень много, будут распределены во времени в первой половине дня: сначала будет последний звонок для 9 классов и отдельно для 11-х, отметила Сухина.
"Но все в нормах закона будет проведено. Праздник организован, графики составлены, и на сайте учреждений есть время проведения данных звонков", – уточнила глава профильного управления.
Сухина отметила, что сегодня, 21 мая, уже стартовали экзамены для 9-х классов (ОГЭ), и выпускники 11-х классов также сдадут первый экзамен в рамках ГИА еще до праздника последнего звонка – 23 мая.
"Пункты проведения экзаменов уже открываются для них, процесс запущен", – заключила Сухина.
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Радио "Спутник в Крыму"Татьяна СухинаОбразование в Крыму и СевастополеПоследний звонокСимферопольКрымНовости КрымаШколаБезопасность
 
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