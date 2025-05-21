Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение
Отказ от Крыма будет означать для Зеленского политическое самоубийство – Гаспарян
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для него это будет означать политическое самоубийство. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.
"Для просроченной власти это ключевой момент. Если они на переговорах скажут, что "ладно, мы от всего (от Крыма и новых регионов – ред.) отказываемся", то родственники погибших (военных ВСУ – ред.) зададут вопрос: "подождите, а для чего тогда надо было класть миллион человек в землю?!". Для них (украинских властей – ред.) это политическое самоубийство. Поэтому публично никогда они ни от чего не откажутся", - сказал эксперт.
Более того, по мнению Гаспаряна, любой, кто заявит об отказе от Крыма и Новых регионов, сразу попадет под статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Также не стоит в этой ситуации сбрасывать со счетов фактор вооруженных неонацистов, добавил эксперт.
По мнению Гаспаряна, публичного отказа от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию со стороны представителей киевского режима ждать не стоит. При этом что будет происходить внутри переговорного процесса и какими будут формулировки возможных итоговых документов, это "должны будут оценить карьерные дипломаты".
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