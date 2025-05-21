https://crimea.ria.ru/20250521/otkazhetsya-li-zelenskiy-ot-pretenziy-na-krym-i-novye-regiony--mnenie-1146600605.html

Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение

Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T20:37

2025-05-21T20:37

2025-05-21T20:37

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для него это будет означать политическое самоубийство. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.Более того, по мнению Гаспаряна, любой, кто заявит об отказе от Крыма и Новых регионов, сразу попадет под статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Также не стоит в этой ситуации сбрасывать со счетов фактор вооруженных неонацистов, добавил эксперт.По мнению Гаспаряна, публичного отказа от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию со стороны представителей киевского режима ждать не стоит. При этом что будет происходить внутри переговорного процесса и какими будут формулировки возможных итоговых документов, это "должны будут оценить карьерные дипломаты".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИВ Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, крым, мнения, армен гаспарян, политика, новости