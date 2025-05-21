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Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение
Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение
Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T20:37
2025-05-21T20:37
владимир зеленский
украина
крым
мнения
армен гаспарян
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для него это будет означать политическое самоубийство. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.Более того, по мнению Гаспаряна, любой, кто заявит об отказе от Крыма и Новых регионов, сразу попадет под статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Также не стоит в этой ситуации сбрасывать со счетов фактор вооруженных неонацистов, добавил эксперт.По мнению Гаспаряна, публичного отказа от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию со стороны представителей киевского режима ждать не стоит. При этом что будет происходить внутри переговорного процесса и какими будут формулировки возможных итоговых документов, это "должны будут оценить карьерные дипломаты".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров На переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИВ Крыму оценили заявление Зеленского о статусе полуострова
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владимир зеленский, украина, крым, мнения, армен гаспарян, политика, новости
Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение

Отказ от Крыма будет означать для Зеленского политическое самоубийство – Гаспарян

20:37 21.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский не откажется от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию в ходе дальнейших переговоров по урегулированию, поскольку для него это будет означать политическое самоубийство. Такое мнение РИА Новости Крым высказал журналист, теле- и радиоведущий, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.
"Для просроченной власти это ключевой момент. Если они на переговорах скажут, что "ладно, мы от всего (от Крыма и новых регионов – ред.) отказываемся", то родственники погибших (военных ВСУ – ред.) зададут вопрос: "подождите, а для чего тогда надо было класть миллион человек в землю?!". Для них (украинских властей – ред.) это политическое самоубийство. Поэтому публично никогда они ни от чего не откажутся", - сказал эксперт.
Более того, по мнению Гаспаряна, любой, кто заявит об отказе от Крыма и Новых регионов, сразу попадет под статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Также не стоит в этой ситуации сбрасывать со счетов фактор вооруженных неонацистов, добавил эксперт.
По мнению Гаспаряна, публичного отказа от претензий на Крым, Донбасс и Новороссию со стороны представителей киевского режима ждать не стоит. При этом что будет происходить внутри переговорного процесса и какими будут формулировки возможных итоговых документов, это "должны будут оценить карьерные дипломаты".
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Владимир ЗеленскийУкраинаКрымМненияАрмен ГаспарянПолитикаНовости
 
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