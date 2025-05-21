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Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник
Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник
Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T16:52
2025-05-21T16:52
москва
московская область
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада.На месте падения обломков работают экстренные службы. О повреждениях не сообщается.Ранее 34 ударных БПЛА были сбиты над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. В среду утром над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаФрагмент беспилотника упал на территории детского сада в ДомодедовоБеспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве
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москва, московская область, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, новости
Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник

На подлете к Москве сбит четвертый за день украинский беспилотник – Собянин

16:52 21.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада.
"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву", – написал он в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы. О повреждениях не сообщается.
Ранее 34 ударных БПЛА были сбиты над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. В среду утром над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ.
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МоскваМосковская областьСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУБезопасностьНовости
 
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