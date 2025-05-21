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Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник

Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Очередная атака на Москву – сбит четвертый беспилотник

Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T16:52

2025-05-21T16:52

2025-05-21T16:52

москва

московская область

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили четвертую за день попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду днем сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада.На месте падения обломков работают экстренные службы. О повреждениях не сообщается.Ранее 34 ударных БПЛА были сбиты над Орловской, Курской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом. В среду утром над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаФрагмент беспилотника упал на территории детского сада в ДомодедовоБеспилотники ВСУ сбиты на подлете к Москве

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московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность, новости