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Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:42
2025-05-21T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.31 мая ожидается спокойная космическая погода, однако на 1 июня ученые снова прогнозируют магнитную бурю уровня G1.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, сообщал ранее заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосеВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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земля, магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, общество, космос, новости
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая

В конце мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря – ученые

08:42 21.05.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, до 27 мая магнитосферная обстановка будет спокойной, однако 27 и 28 ожидается космический удар уровня G1. 30 мая геомагнитная сфера немного успокоится, но все же неполностью – прогноз на этот день остается в "желтой" зоне.
31 мая ожидается спокойная космическая погода, однако на 1 июня ученые снова прогнозируют магнитную бурю уровня G1.
Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, сообщал ранее заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.
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