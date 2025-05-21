https://crimea.ria.ru/20250521/novye-magnitnye-buri-dvizhutsya-k-zemle--prognoz-do-kontsa-maya-1146576558.html

Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая

Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая

28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T08:42

2025-05-21T08:42

2025-05-21T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.31 мая ожидается спокойная космическая погода, однако на 1 июня ученые снова прогнозируют магнитную бурю уровня G1.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, сообщал ранее заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосеВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

космос

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2025

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земля, магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, общество, космос, новости