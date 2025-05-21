https://crimea.ria.ru/20250521/novye-magnitnye-buri-dvizhutsya-k-zemle--prognoz-do-kontsa-maya-1146576558.html
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T08:42
2025-05-21T08:42
2025-05-21T08:27
земля
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
общество
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. 28 и 29 мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.31 мая ожидается спокойная космическая погода, однако на 1 июня ученые снова прогнозируют магнитную бурю уровня G1.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию, сообщал ранее заведующий кафедрой радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского, доктор наук Алим Мазинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосеВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, общество, космос, новости
Новые магнитные бури движутся к Земле – прогноз до конца мая
В конце мая на Землю обрушится двухдневная магнитная буря – ученые