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Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции
За минувшие сутки армия России ликвидировала еще более 1300 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T13:45
2025-05-21T13:56
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
сумская область
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала еще более 1300 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники танковой ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили свыше 200 солдат.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 210 боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" ударили по формированиям киевского режима в районах девяти населенных пунктов ДНР. Потери врага – около 450 военнослужащих.Воины подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь ДНР и Червоное Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Ликвидированы до 50 боевиков ВСУ.Средствами российской ПВО сбиты шесть авиабомб и 236 беспилотниклв самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции

Новости СВО – армия России активно продвигается по фронту и укрепляет позиции

13:45 21.05.2025 (обновлено: 13:56 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала еще более 1300 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники танковой ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили свыше 200 солдат.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 210 боевиков.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" ударили по формированиям киевского режима в районах девяти населенных пунктов ДНР. Потери врага – около 450 военнослужащих.
Воины подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь ДНР и Червоное Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Ликвидированы до 50 боевиков ВСУ.
Средствами российской ПВО сбиты шесть авиабомб и 236 беспилотниклв самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииСумская областьХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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