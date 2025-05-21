https://crimea.ria.ru/20250521/novosti-svo--armiya-rossii-prodvinulas-po-frontu-i-ukrepila-pozitsii-1146593650.html

Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции

Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позиции

За минувшие сутки армия России ликвидировала еще более 1300 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T13:45

2025-05-21T13:45

2025-05-21T13:56

новости сво

министерство обороны рф

новые регионы россии

сумская область

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137813558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c2ab6d5ea7d5bc8bb330822eeceb369.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России ликвидировала еще более 1300 боевиков киевского режима по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Группировка войск "Север" ударила по скоплениям живой силы и техники танковой ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили свыше 200 солдат.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах семи населенных пунктов Харьковской области и ДНР. ВСУ потеряли до 210 боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 220 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" ударили по формированиям киевского режима в районах девяти населенных пунктов ДНР. Потери врага – около 450 военнослужащих.Воины подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь ДНР и Червоное Запорожской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Ликвидированы до 50 боевиков ВСУ.Средствами российской ПВО сбиты шесть авиабомб и 236 беспилотниклв самолетного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

сумская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу