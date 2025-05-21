https://crimea.ria.ru/20250521/novaya-popytka-vsu-atakovat-rossiyu-sbity-esche-udarnykh-34-drona--1146598943.html

Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона

Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона

В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T16:32

2025-05-21T16:32

2025-05-21T16:35

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что из них 15 было перехвачено над Орловской областью, семь – над Курской, шесть – над Тульской, три – над территорией Московского региона, два – над Рязанской областью."Один БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области", – добавили в Минобороны РФ.Это не первая атака за день. Ранее сообщалось, что над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками город.В Росавиации сообщили, что три аэропорта в России закрыты в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позицииВ Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на УкраинеНачалось масштабное разминирование освобожденной Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф