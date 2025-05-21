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Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T16:32
2025-05-21T16:35
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
пво
украина
беспилотник (бпла, дрон)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что из них 15 было перехвачено над Орловской областью, семь – над Курской, шесть – над Тульской, три – над территорией Московского региона, два – над Рязанской областью."Один БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области", – добавили в Минобороны РФ.Это не первая атака за день. Ранее сообщалось, что над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками город.В Росавиации сообщили, что три аэропорта в России закрыты в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позицииВ Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на УкраинеНачалось масштабное разминирование освобожденной Курской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона

Над шестью регионами России уничтожили 34 украинских ударных дрона

16:32 21.05.2025 (обновлено: 16:35 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО с 11.30 до 15.00 по мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что из них 15 было перехвачено над Орловской областью, семь – над Курской, шесть – над Тульской, три – над территорией Московского региона, два – над Рязанской областью.
"Один БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области", – добавили в Минобороны РФ.
Это не первая атака за день. Ранее сообщалось, что над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками город.
В Росавиации сообщили, что три аэропорта в России закрыты в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияПВОУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиМинистерство обороны РФ
 
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