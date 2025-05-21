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Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T16:32
2025-05-21T16:32
2025-05-21T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В среду днем киевский режим пытался атаковать шесть регионов Российской Федерации, запустив по ним 34 ударных дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что из них 15 было перехвачено над Орловской областью, семь – над Курской, шесть – над Тульской, три – над территорией Московского региона, два – над Рязанской областью."Один БПЛА российские военные ликвидировали над территорией Брянской области", – добавили в Минобороны РФ.Это не первая атака за день. Ранее сообщалось, что над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками город.В Росавиации сообщили, что три аэропорта в России закрыты в целях безопасности. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. При этом экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – армия России продвинулась по фронту и укрепила позицииВ Кремле рассказали о подготовке условий для прекращения огня на УкраинеНачалось масштабное разминирование освобожденной Курской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, пво, украина, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф
Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дрона
Над шестью регионами России уничтожили 34 украинских ударных дрона
16:32 21.05.2025 (обновлено: 16:35 21.05.2025)