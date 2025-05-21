https://crimea.ria.ru/20250521/novaya-ataka-na-moskvu-unichtozheno-esche-shest-bpla---sobyanin-1146607463.html

Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин

Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин

ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T22:37

2025-05-21T22:37

2025-05-21T22:37

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сергей собянин

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Вооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250521/fragment-bespilotnika-upal-na-territorii-detskogo-sada-v-domodedovo-1146596949.html

москва

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беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сергей собянин, москва