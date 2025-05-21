Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин
Уничтожено еще шесть летевших на Москву БПЛА - Собянин
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.
По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.
Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.
Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.