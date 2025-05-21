Рейтинг@Mail.ru
Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250521/novaya-ataka-na-moskvu-unichtozheno-esche-shest-bpla---sobyanin-1146607463.html
Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин
Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин
ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T22:37
2025-05-21T22:37
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132446484_0:130:1368:900_1920x0_80_0_0_35dd16df4836fca3b0381e0b1e439c4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Вооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250521/fragment-bespilotnika-upal-na-territorii-detskogo-sada-v-domodedovo-1146596949.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132446484_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4387fb3e75868d3d3c4d76edc62a1383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сергей собянин, москва
Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин

Уничтожено еще шесть летевших на Москву БПЛА - Собянин

22:37 21.05.2025
 
© iStock.com / Anaiz777Москва. Архивное фото
Москва. Архивное фото
© iStock.com / Anaiz777
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников, уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины в течение дня пытались проводить массированные атаки беспилотников на Москву и другие регионы России.
По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.
Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.
Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и еще шестью российскими регионами.
Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 14 украинских беспилотников. Первые три ликвидировали около часа дня, затем атаки возобновились после 16:00.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
15:37
Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада в Домодедово
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСергей СобянинМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:40Над Крымом сбит беспилотник
22:37Новая атака на Москву: уничтожено еще шесть БПЛА - Собянин
22:33Приезд Путина в Курскую область и атака на Москву: главное за день
22:04Разговор Путина и Трампа – генсек НАТО сделал заявление
21:45Около 17 тысяч ветеранов СВО пройдут реабилитацию в санаториях России
21:21В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
20:51Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки"
20:44Укусил за руку: в Севастополе водитель мопеда напал на инспектора ГАИ
20:37Откажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнение
20:05Отдых в Крыму: что показали майские праздники
19:59Продолжат ли США поддерживать Украину
19:43Беспилотники сегодня: над Россией сбили еще 30 БПЛА
19:34Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
19:19ВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
18:51В Керчи на сутки отключат воду – адреса
18:38Фокус потерян: есть ли у Зеленского шанс переманить Трампа
18:28Еще семь украинских беспилотников уничтожены на подлете к Москве
18:21На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело
18:16Курс доллара опустился ниже 80 рублей
18:09Расшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизан
Лента новостейМолния