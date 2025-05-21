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Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Над Крымом сбит беспилотник
Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T22:40
2025-05-21T22:47
крым
атаки всу на крым
пво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
курская область
московская область
рязанская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за два часа было сбито 37 украинских БПЛА.Кроме того, 16 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 11 – над Московским регионом, пять БПЛА – над территорией Рязанской области и четыре – над Орловской областью.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 24 украинских беспилотника. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), курская область, московская область, рязанская область, орловская область, новости, новости крыма
Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожили 37 беспилотников

22:40 21.05.2025 (обновлено: 22:47 21.05.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за два часа было сбито 37 украинских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен один БПЛА над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, 16 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 11 – над Московским регионом, пять БПЛА – над территорией Рязанской области и четыре – над Орловской областью.
По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.
Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.
Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и шестью российскими регионами.
Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 24 украинских беспилотника.
Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
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22:40Над Крымом сбит беспилотник
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