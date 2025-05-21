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Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Над Крымом сбит беспилотник

Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T22:40

2025-05-21T22:40

2025-05-21T22:47

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за два часа было сбито 37 украинских БПЛА.Кроме того, 16 беспилотников уничтожили над территорией Курской области, 11 – над Московским регионом, пять БПЛА – над территорией Рязанской области и четыре – над Орловской областью.По данным Минобороны, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 дронов над Брянской, Орловской, Курской, Владимирской, Рязанкой и других областях, а также над московским регионом и Черным морем.Утром средства ПВО сбили еще 32 беспилотника над Орловской Брянской и Курской областями.Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении завода полупроводниковых приборов в ходе атаки.Позже стало известно об уничтожении еще 39 беспилотников над Крымом и шестью российскими регионами.Над Москвой и Подмосковьем в течение дня сбили 24 украинских беспилотника. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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