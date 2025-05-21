https://crimea.ria.ru/20250521/nad-krymom-i-shestyu-regionami-rossii-sbili-39-bespilotnikov-1146589869.html

Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников

Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников

Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T12:37

2025-05-21T12:37

2025-05-21T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников сбили над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской, по одному дрону уничтожено над Крымом и территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей.Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ.Ночью над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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