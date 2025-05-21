https://crimea.ria.ru/20250521/nad-krymom-i-shestyu-regionami-rossii-sbili-39-bespilotnikov-1146589869.html
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:37
2025-05-21T12:37
2025-05-21T13:30
новости
крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
орловская область
рязанская область
курская область
белгородская область
брянская область
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_9d6d23e7a209ee2c624e69108d9333a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников сбили над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской, по одному дрону уничтожено над Крымом и территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей.Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ.Ночью над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
орловская область
рязанская область
курская область
белгородская область
брянская область
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20b548cd34e56254699ffbe1e530da88.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, орловская область, рязанская область, курская область, белгородская область, брянская область, липецкая область, пво
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
39 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами России
12:37 21.05.2025 (обновлено: 13:30 21.05.2025)