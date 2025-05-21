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Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T12:37
2025-05-21T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников сбили над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской, по одному дрону уничтожено над Крымом и территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей.Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ.Ночью над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, орловская область, рязанская область, курская область, белгородская область, брянская область, липецкая область, пво
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников

39 беспилотников сбили над Крымом и еще шестью регионами России

12:37 21.05.2025 (обновлено: 13:30 21.05.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 8:00 до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.
30 беспилотников сбили над Орловской областью, три – над Рязанской, два – над Курской, по одному дрону уничтожено над Крымом и территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей.
Утром в среду над тремя регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ.
Ночью над девятью регионами России и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 127 беспилотников ВСУ.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.
В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.
Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.
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