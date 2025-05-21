https://crimea.ria.ru/20250521/nad-devyatyu-regionami-rossii-i-chernym-morem-sbili-127-bespilotnikov-1146579393.html

Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников

Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников

Над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T07:27

2025-05-21T07:27

2025-05-21T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.41 беспилотник ликвидирован над Брянской областью, 37 – над Орловской, 31 – над Курской, шесть беспилотников нейтрализованы над территорией Московского региона, пять – над Владимирской областью, три – над Рязанской, по одному беспилотнику ликвидированы над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря, перечислили в Минобороны РФ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

брянская область

орловская область

курская область

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рязанская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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