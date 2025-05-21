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Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников
Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников
Над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T07:27
2025-05-21T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.41 беспилотник ликвидирован над Брянской областью, 37 – над Орловской, 31 – над Курской, шесть беспилотников нейтрализованы над территорией Московского региона, пять – над Владимирской областью, три – над Рязанской, по одному беспилотнику ликвидированы над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря, перечислили в Минобороны РФ.Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, черное море, министерство обороны рф, пво, брянская область, орловская область, курская область, московская область, владимирская область, рязанская область, белгородская область, тульская область, калужская область, беспилотник (бпла, дрон)
Над девятью регионами РФ и Черным морем ликвидировали 127 беспилотников

127 беспилотников перехватили и уничтожили над девятью регионами России и Черным морем

07:27 21.05.2025 (обновлено: 07:43 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Над девятью регионами России и акваторией Черного моря за ночь сбили 127 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 20:00 20 мая т.г. до 4:05 21 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.

41 беспилотник ликвидирован над Брянской областью, 37 – над Орловской, 31 – над Курской, шесть беспилотников нейтрализованы над территорией Московского региона, пять – над Владимирской областью, три – над Рязанской, по одному беспилотнику ликвидированы над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря, перечислили в Минобороны РФ.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны России сбили 15 беспилотников ВСУ.
В понедельник пять мирных жителей Белгородской области пострадали при атаках дронов вооруженных формирований Украины, одна женщина погибла.
Над Крымом в ночь на понедельник были сбиты 26 украинских беспилотников.
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