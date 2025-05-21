https://crimea.ria.ru/20250521/na-kubani-muzhchina-pytalsya-zatolkat-rebenka-v-bagazhnik---sk-vozbudil-delo-1146602950.html

На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело

На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 21.05.2025

На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело

На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник, возбуждено дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T18:21

2025-05-21T18:21

2025-05-21T18:22

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

кубань

краснодарский край

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник, возбуждено дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.По данным СК, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в апреле текущего года на улице Валерия Гассия в краевом центре мужчина вынес из дома 8-летнего ребенка сожительницы и поместил его в багажник автомобиля. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ). "В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, кубань, краснодарский край, новости