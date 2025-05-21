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На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело
На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 21.05.2025
На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело
На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник, возбуждено дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T18:21
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
кубань
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник, возбуждено дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.По данным СК, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в апреле текущего года на улице Валерия Гассия в краевом центре мужчина вынес из дома 8-летнего ребенка сожительницы и поместил его в багажник автомобиля. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ). "В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, кубань, краснодарский край, новости
На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник - СК возбудил дело

На Кубани мужчина пытался затолкать в багажник ребенка сожительницы - СК возбудил дело

18:21 21.05.2025 (обновлено: 18:22 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. На Кубани мужчина пытался затолкать ребенка в багажник, возбуждено дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
"В Краснодаре по результатам проверки размещенной в соцмедиа информации следователем СКР возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего", - говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, накануне в социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в апреле текущего года на улице Валерия Гассия в краевом центре мужчина вынес из дома 8-летнего ребенка сожительницы и поместил его в багажник автомобиля. По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ).
"В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияКубаньКраснодарский крайНовости
 
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