https://crimea.ria.ru/20250521/massirovannaya-ataka-bpla-na-moskvu-nad-stolitsey-snova-sbity-drony-vsu-1146600754.html

Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ

Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ

Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T17:27

2025-05-21T17:27

2025-05-21T17:27

новости

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_cd2cb75e65db9bcf5994e50adf9ae363.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.За полчаса до этого глава столичной мэрии сообщил об еще одном сбитом вражеском беспилотнике, летевшим на Москву.Также в среду днем Собянин сообщал об уничтожении трех украинских дронов, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаНад Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотниковЕще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, россия, украина