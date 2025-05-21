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Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
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Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T17:27
2025-05-21T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.За полчаса до этого глава столичной мэрии сообщил об еще одном сбитом вражеском беспилотнике, летевшим на Москву.Также в среду днем Собянин сообщал об уничтожении трех украинских дронов, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаНад Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотниковЕще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
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РИА Новости Крым
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новости, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, россия, украина
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ

Очередная беспилотная атака на Москву отражена российскими ПВО – Собянин

17:27 21.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
Оператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
За полчаса до этого глава столичной мэрии сообщил об еще одном сбитом вражеском беспилотнике, летевшим на Москву.
Также в среду днем Собянин сообщал об уничтожении трех украинских дронов, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.
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