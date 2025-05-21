https://crimea.ria.ru/20250521/massirovannaya-ataka-bpla-na-moskvu-nad-stolitsey-snova-sbity-drony-vsu-1146600754.html
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T17:27
2025-05-21T17:27
2025-05-21T17:27
новости
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_0:45:853:525_1920x0_80_0_0_cd2cb75e65db9bcf5994e50adf9ae363.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Враг в среду днем продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.За полчаса до этого глава столичной мэрии сообщил об еще одном сбитом вражеском беспилотнике, летевшим на Москву.Также в среду днем Собянин сообщал об уничтожении трех украинских дронов, летевших в сторону столицы. Позже глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что фрагмент сбитого украинского беспилотника упал на территории детского сада. Также в среду в Минобороны РФ дважды сообщили о серии отраженных атак ВСУ на различные регионы РФ.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в преддверии Дня Победы в районе Кремля и Красной площади российские спецслужбы предотвратили угрозы терактов во время объявления Россией перемирия в честь празднования 80-летия Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая попытка ВСУ атаковать Россию: сбиты еще 34 ударных дронаНад Крымом и еще шестью регионами России сбили 39 беспилотниковЕще 32 украинских беспилотника сбили над тремя регионами России
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322519_47:0:806:569_1920x0_80_0_0_96bc9195de4716db2f074c9ce3360ff3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, россия, украина
Массированная атака БПЛА на Москву: над столицей снова сбиты дроны ВСУ
Очередная беспилотная атака на Москву отражена российскими ПВО – Собянин